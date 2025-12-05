РУ
    18:30, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Токсичное вещество обнаружено в игрушках Лабубу в России

    После проверки на соответствие требованиям качества и безопасности «Роскачество» выявило превышение токсичного вещества в игрушке Лабубу, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по токсичному веществу, говорится в сообщении организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лабубу ойыншығы
    Фото: Азертадж

    Исследовали продукцию по 53 показателям качества и безопасности: измерили индекс токсичности, проверили маркировку, качество ткани и швов, а также исследовали на гигиеническую безопасность, в том числе токсикологические показатели, провели три группы тестов.

    В ходе проверки, в одном из игрушек специалисты обнаружили превышающее допустимые норму (2,9 мг/литр при норме не более 2 мг/литр) содержание диоктилфталата — токсичного вещества, потенциально опасного для здоровья.

    Чем вреден диоктилфталат? Основная опасность — токсичность для репродуктивной системы и развития. Он нарушает работу гормональной системы, в частности, имитирует или блокирует действие женских половых гормонов (эстрогенов). Это особенно опасно для детей и беременных женщин. Для мальчиков при частом контакте с веществом есть риск нарушения в развитии репродуктивных органов, снижения качества спермы в будущем. Также диоктилфталат влияет на поведенческие и неврологические проблемы (например, развитие СДВГ).

    При длительном воздействии может оказывать токсическое действие на печень и почки. Ну и, наконец, может вызывать аллергии, кожные раздражения.

    Ранее сообщалось, что Австралия и Южная Корея предупредили о токсичных подделках игрушек Labubu.

    Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
