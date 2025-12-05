Токсичное вещество обнаружено в игрушках Лабубу в России

Исследовали продукцию по 53 показателям качества и безопасности: измерили индекс токсичности, проверили маркировку, качество ткани и швов, а также исследовали на гигиеническую безопасность, в том числе токсикологические показатели, провели три группы тестов.

В ходе проверки, в одном из игрушек специалисты обнаружили превышающее допустимые норму (2,9 мг/литр при норме не более 2 мг/литр) содержание диоктилфталата — токсичного вещества, потенциально опасного для здоровья.

Чем вреден диоктилфталат? Основная опасность — токсичность для репродуктивной системы и развития. Он нарушает работу гормональной системы, в частности, имитирует или блокирует действие женских половых гормонов (эстрогенов). Это особенно опасно для детей и беременных женщин. Для мальчиков при частом контакте с веществом есть риск нарушения в развитии репродуктивных органов, снижения качества спермы в будущем. Также диоктилфталат влияет на поведенческие и неврологические проблемы (например, развитие СДВГ).

При длительном воздействии может оказывать токсическое действие на печень и почки. Ну и, наконец, может вызывать аллергии, кожные раздражения.

Ранее сообщалось, что Австралия и Южная Корея предупредили о токсичных подделках игрушек Labubu.