Токсичное вещество обнаружено в игрушках Лабубу в России
После проверки на соответствие требованиям качества и безопасности «Роскачество» выявило превышение токсичного вещества в игрушке Лабубу, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по токсичному веществу, говорится в сообщении организации, передает корреспондент агентства Kazinform.
Исследовали продукцию по 53 показателям качества и безопасности: измерили индекс токсичности, проверили маркировку, качество ткани и швов, а также исследовали на гигиеническую безопасность, в том числе токсикологические показатели, провели три группы тестов.
В ходе проверки, в одном из игрушек специалисты обнаружили превышающее допустимые норму (2,9 мг/литр при норме не более 2 мг/литр) содержание диоктилфталата — токсичного вещества, потенциально опасного для здоровья.
Чем вреден диоктилфталат? Основная опасность — токсичность для репродуктивной системы и развития. Он нарушает работу гормональной системы, в частности, имитирует или блокирует действие женских половых гормонов (эстрогенов). Это особенно опасно для детей и беременных женщин. Для мальчиков при частом контакте с веществом есть риск нарушения в развитии репродуктивных органов, снижения качества спермы в будущем. Также диоктилфталат влияет на поведенческие и неврологические проблемы (например, развитие СДВГ).
При длительном воздействии может оказывать токсическое действие на печень и почки. Ну и, наконец, может вызывать аллергии, кожные раздражения.
Ранее сообщалось, что Австралия и Южная Корея предупредили о токсичных подделках игрушек Labubu.