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    13:39, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Россия является стратегическим союзником Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев открыл XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России и обратился к Президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Глава государства, в прошлом году из-за пандемии были вынуждены перенести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    «Последствия пандемии ощущаются и сейчас. Мы проводим форум в режиме видеоконференции. Хотел бы высказать слова признательности Вам, уважаемый Владимир Владимирович за помощь, оказанную нашей стране в начале периода распространения эпидемии. Россия осуществила поставки лекарственных средств безвозмездно, предоставила тест-системы, оказала действенную помощь в эвакуации казахстанских граждан. На протяжении нескольких недель российские врачи плечом к плечу с казахстанскими коллегами трудились в наиболее сложных регионах, с честью исполняя свой профессиональный долг, делясь с опытом и знаниями», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе форума.

    «Отдельным важным этапом нашего сотрудничества в этот период стал запуск производства российской вакцины «Спутник V» на базе карагандинского фармацевтического комплекса во исполнение нашей с вами личной договоренности. Все это подтвердило, что Россия является стратегическим партнером, союзником Казахстана», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.

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