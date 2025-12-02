Россия стоит перед угрозой исчезновения малых городов

Как отмечается, ключевыми факторами сокращения численности населения в малых городах названы уход молодежи и естественное сокращение старшего поколения.

В таких населенных пунктах из года в год сокращается общее число домохозяйств, недостаточно инфраструктуры, ограничены возможности для образования и карьерного роста, а также нет жизненных смыслов, позволяющих молодым людям видеть перспективу развития на малой родине.

Исследование показывает, что пессимизм молодежи более выражен в малых городах, только 33% из них с оптимизмом смотрят в будущее (в городах-миллионниках - 53%). Около 38% россиян готовы переехать в другой город при условии получения выгодного рабочего предложения.

Социологи прогнозируют, что с 1950 по 2030 год население за пределами крупных городов сократится на 36%, тогда как численность жителей в городах с населением свыше 500 тыс. человек вырастет на 25%.

Также на отток населения влияет работа государственных институтов на местном, региональном и федеральном уровнях.

Одним из вариантов сохранения малых городов ВЦИОМ предлагает развитие туризма в них.

Ранее сообщалось о будущем моногородов Казахстана, где ставка делается на индустриализацию.