    01:20, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Россия стоит перед угрозой исчезновения малых городов

    В России моногорода могут исчезнуть из-за оттока населения в мегаполисы и крупные города, сообщается в докладе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на российские СМИ.

    моногорода России
    Фото: © Сергей Карпухин/ ТАСС

    Как отмечается, ключевыми факторами сокращения численности населения в малых городах названы уход молодежи и естественное сокращение старшего поколения.

    В таких населенных пунктах из года в год сокращается общее число домохозяйств, недостаточно инфраструктуры, ограничены возможности для образования и карьерного роста, а также нет  жизненных смыслов, позволяющих молодым людям видеть перспективу развития на малой родине.

    Исследование показывает, что пессимизм молодежи более выражен в малых городах, только 33% из них с оптимизмом смотрят в будущее (в городах-миллионниках - 53%). Около 38% россиян готовы переехать в другой город при условии получения выгодного рабочего предложения.

    Социологи прогнозируют, что с 1950 по 2030 год население за пределами крупных городов сократится на 36%, тогда как численность жителей в городах с населением свыше 500 тыс. человек вырастет на 25%.

    Также на отток населения влияет работа государственных институтов на местном, региональном и федеральном уровнях.

    Одним из вариантов сохранения малых городов ВЦИОМ предлагает развитие туризма в них.

    Ранее сообщалось о будущем моногородов Казахстана, где ставка делается на индустриализацию.

    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
