Будущее моногородов: Казахстан делает ставку на индустриализацию

В мероприятии приняли участие акимы 20 моногородов, вице-министры и представители экспертного сообщества.

Внимание уделено исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по диверсификации и развитию экономики моногородов.

— В ходе семинар совещания обсуждены тенденции развития моногородов и текущие вызовы, стоящие в области укрепления структуры экономики. Подняты темы формирования дорожной карты устойчивого развития моногородов, отмечена важность внедрения цифровых решений и проектов Smart City, рассмотрены успешные отечественные и международные кейсы устойчивого развития малых промышленных городов. В этом контексте отмечен положительный опыт города Сарань, который был исключен из числа моногородов в результате создания индустриальной зоны и сейчас наращивает промышленную мощность, — сообщили в Правительстве.

В кабмине также отметили, что в Сарани в результате мер поддержки создана индустриальная зона Saran, что способствовало диверсификации экономики.

Фото: Правительство РК

С 2019 по 2024 годы объемы промышленного производства в городе выросли в 5,6 раза, доля обрабатывающей отрасли достигла 92%. Налоговые поступления увеличились в три раза. На новых заводах создано свыше 2 тыс. рабочих мест, и дальнейшие проекты обеспечат еще порядка 3,5 тыс., что привлечет как местных жителей, так и работников из других регионов.

Создание новых производств способствует росту занятости и развитию МСБ, а также модернизации городской инфраструктура и жилищного строительства, отметили в Правительстве.

В текущем году в экономику города планируется привлечь более 76 млрд тенге инвестиций.

В целом, в Казахстане в результате реализации системных мер поддержки регионов количество моногородов сокращено с 27 до 20, что означает рост крупных производств и иных различных направлений экономики.

По итогам семинара-совещания участники посетили ряд промышленных и социальных объектов Сарани.

В настоящее время в Карагандинской области насчитывается четыре моногорода — Темиртау, Шахтинск, Абай и Балхаш, в которых проживает около 340 тыс. человек, что составляет около трети населения региона. На долю моногородов приходится почти половина промышленного производства области.

ранее сообщалось, что 12 млрд тенге направят на инфраструктуру моно- и малых городов Казахстана.