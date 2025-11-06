Россия разрабатывает поезд на водородном топливе

Об этом сообщил заместитель гендиректора Трансмашхолдинга (ТМХ) по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. В последующем он будет отправлен на сертификационные испытания. Ожидается, что к середине 2027 года новый продукт со всеми сертификационными испытаниями будет готов для эксплуатации.

К 2060 году Россия должна достигнуть углеродной нейтральности. Водород — один из видов энергоресурса в качестве заменителя нефти и газа в энергобалансе, до 2050 года предполагается рост доли транспорта на таком виде топлива с 1% до 14%. Переход также ожидается на железнодорожном транспорте.

Водородное топливо — наиболее оптимальный вариант для пассажирского транспорта, отметили в ТМХ. Оно экологичное, поскольку «выхлоп» представляет собой водяной пар, возобновляемое, так как это самый распространенный элемент на планете, и по мощности может конкурировать с существующими видами энергии. Однако ключевой проблемой развития этой технологии является высокая стоимость производства водорода, его хранения и транспортировки.

По мнению старшего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Коробко, ключевые преимущества использования водорода в транспорте — его экологичность, более высокая энергоемкость по сравнению с литиевыми аккумуляторами, а также отсутствие необходимости длительной зарядки (достаточно просто заправить баллоны топливных ячеек). В то же время рынок водородного топлива в России находится в зарождающейся стадии. В регулярной эксплуатации пока нет транспорта, использующего водород. Существующие образцы — суда и автобус — пока находятся на стадии испытаний и являются прототипами.

Потенциально использование водорода реально во всех отраслях, но наиболее вероятным может быть — на железнодорожном и водном транспорте, так как в этом случае нет необходимости в строительстве большой сети заправочных станций, что в настоящий момент является одним из основных препятствий для развития водородной энергетики.

