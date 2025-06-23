РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:58, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан развивает водородную энергетику с участием Китая и ориентиром на ЕС

    О работе по созданию институциональной базы для водородной энергетики в Казахстане рассказал вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    водородная энергетика
    Фото: freepik.com

    По его словам, Министерство энергетики активно продвигает концепцию развития водородной энергетики до 2030 года.  Документ предполагает запуск целого ряда пилотных проектов, которые помогут протестировать технологии, привлечь инвестиции и сформировать нормативную и техническую базу отрасли.

    – Уже в 2026 году мы нацелены на использование водорода в парогазовых установках. В 2027 году – внедрение водорода в общественном транспорте, в 2028 году – строительство первых водородных заправочных станций, – сообщил Ильяс Бакытжан.

    Первым крупным проектом в этой сфере стал Hyrasia One, реализуемый в Мангистауской области при поддержке немецкой компании Svevind Energy Group.

    – Проект предусматривает строительство возобновляемых источников энергии общей мощностью 40 ГВт с выходом на производство до 2 миллионов тонн зеленого водорода в год или 11 миллионов тонн аммиака, – отметил вице-министр.

    По его словам, уже завершен этап предварительной инженерной проработки, ведется двухлетняя экологическая экспертиза. В перспективе реализация проекта обеспечит до 1800 рабочих мест.

    Минэнерго также ведет работу с международными партнерами. В частности, налажен диалог с офисом водородной дипломатии в Астане. Проводятся исследования по вопросам водоснабжения, водоотведения, транспортировки и экспортного потенциала водорода в ЕС.

    Кроме того, технические составляющие обсуждались также ранее на уровне экспертов.

    Особо вице-министр выделил сотрудничество с Китаем. Казахстан взаимодействует с корпорацией China Energy, которая заинтересована в локализации производства водорода, EPC-контрактах и создании водородного кластера в республике. Уже подписан меморандум о создании совместной лаборатории по водородной энергетике.

    Теги:
    Зеленая энергетика Евросоюз Минэнерго РК Китай Зеленая экономика Внешняя политика Казахстана Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают