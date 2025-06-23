Казахстан развивает водородную энергетику с участием Китая и ориентиром на ЕС
О работе по созданию институциональной базы для водородной энергетики в Казахстане рассказал вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, Министерство энергетики активно продвигает концепцию развития водородной энергетики до 2030 года. Документ предполагает запуск целого ряда пилотных проектов, которые помогут протестировать технологии, привлечь инвестиции и сформировать нормативную и техническую базу отрасли.
– Уже в 2026 году мы нацелены на использование водорода в парогазовых установках. В 2027 году – внедрение водорода в общественном транспорте, в 2028 году – строительство первых водородных заправочных станций, – сообщил Ильяс Бакытжан.
Первым крупным проектом в этой сфере стал Hyrasia One, реализуемый в Мангистауской области при поддержке немецкой компании Svevind Energy Group.
– Проект предусматривает строительство возобновляемых источников энергии общей мощностью 40 ГВт с выходом на производство до 2 миллионов тонн зеленого водорода в год или 11 миллионов тонн аммиака, – отметил вице-министр.
По его словам, уже завершен этап предварительной инженерной проработки, ведется двухлетняя экологическая экспертиза. В перспективе реализация проекта обеспечит до 1800 рабочих мест.
Минэнерго также ведет работу с международными партнерами. В частности, налажен диалог с офисом водородной дипломатии в Астане. Проводятся исследования по вопросам водоснабжения, водоотведения, транспортировки и экспортного потенциала водорода в ЕС.
Кроме того, технические составляющие обсуждались также ранее на уровне экспертов.
Особо вице-министр выделил сотрудничество с Китаем. Казахстан взаимодействует с корпорацией China Energy, которая заинтересована в локализации производства водорода, EPC-контрактах и создании водородного кластера в республике. Уже подписан меморандум о создании совместной лаборатории по водородной энергетике.