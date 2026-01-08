Правила медосмотра для мигрантов намерены ужесточить в России
В Государственной думе РФ готовят новые законопроекты, которые направлены на усовершенствование подхода к вопросам миграции. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Планируется ряд инициатив, в частности, сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на срок более трех месяцев.
Обязать медицинские организации направлять информацию:
- в МВД России — об оформленных заключениях;
- в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.
Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда.
Также установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.
Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности.
