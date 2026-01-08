РУ
    17:16, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Правила медосмотра для мигрантов намерены ужесточить в России

    В Государственной думе РФ готовят новые законопроекты, которые направлены на усовершенствование подхода к вопросам миграции. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Россия планируют дальнейшее ужесточение правил для мигрантов
    Фото: lenta.ru

    Планируется ряд инициатив, в частности, сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на срок более трех месяцев.

    Обязать медицинские организации направлять информацию:

    • в МВД России — об оформленных заключениях;
    • в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.

    Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда.

    Также установить повышенную уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.

    Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности.

    Ранее сообщалось, что Единый подход к медстрахованию трудовых мигрантов формируют в СНГ.  

    Теги:
    Мигранты Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
