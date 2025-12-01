Единый подход к медстрахованию трудовых мигрантов формируют в СНГ

В заседании участвовали представители Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Исполнительного комитета СНГ и Секретариата МПА Содружества.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, эксперты рассмотрели замечания и предложения к проекту соглашения, поступившие от ряда государств, и с учетом состоявшегося обсуждения большинством голосов согласовали его. Было решено внести документ в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Осознавая, что трудовые мигранты сталкиваются с повышенными рисками для здоровья, ограниченным доступом к медицинским услугам, финансовыми трудностями и языковыми барьерами, на площадке Содружества подготовлен проект соглашения, направленный на расширение их доступа к медицинской помощи.

Документ определяет порядок и основные направления сотрудничества сторон в вопросах добровольного медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей на территориях государств — участников соглашения в период осуществления трудящимися-мигрантами трудовой деятельности.

Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи для граждан стран Содружества, находящихся в другом государстве СНГ, урегулировано международными соглашениями, принятыми еще в 1997 году, и оказывается на бесплатной основе. Оказание плановой медицинской помощи проводится на платной основе.

По данным ООН, здоровье мигрантов — это право человека, а не фактор дискриминации. Различные международные организации призывают страны ко всеобщему охвату услугами здравоохранения без учета статуса, так как мигранты нередко даже больше местного населения подвержены риску инфекций, травм, психических расстройств (стресс, тревога) и имеют особые потребности, которые должны учитываться в политике, в рамках Глобального договора по миграции.

