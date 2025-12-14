Легально и нелегально: какие медуслуги доступны мигрантам в Казахстане

По состоянию на осень 2025 года, в Казахстане официально работают более 14 тысяч иностранных граждан, причем цифры варьируются: на 1 октября было 14 666 человек, а на 1 ноября — более 14,4 тысячи; квота на привлечение ИРС в 2025 году увеличена до 19,4 тысячи.

Мигранты в Казахстане имеют право на разные виды медицинской помощи, зависящие от их правового статуса. Лица с видом на жительство и кандасы могут получить полный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и при уплате взносов услуги по системе обязательного медицинского страхования (ОСМС). Иностранцы, временно пребывающие в стране, имеют право на экстренную и неотложную медицинскую помощь бесплатно.

Эмир из Таджикистана сам по образованию врач. В Казахстане изначально оказался в связи с тем, что хотел через местную компанию получить визу в Европу на сезонные полевые работы, чтобы заработать денег. Но компания обманула его и так Эмир решил, что оно и к лучшему, и в Казахстане можно официально поработать по специальности. Эмир получил разрешение на работу, он старается следить за своим здоровьем и по возможности проходить обследования.

Эмиру повезло: он живет и работает в Казахстане легально, поэтому может себе позволить пользоваться всеми преимуществами, которые доступны иностранцам с РВП (разрешение на временное пребывание) или ВНЖ (вид на жительство). А что делать тем, кто является в Казахстане мигрантом, но вне правового поля?

Анна Козлова является консультантом по вопросам миграции в неправительственной организации Сommunity friends. Основное направление ее деятельности — помощь тем иностранцам, кто оказался в положении нелегала осознанно или по стечению обстоятельств.

— Из опыта нашей работы могу сказать, что в Казахстане законодательство довольно лояльно к мигрантам, особенно по сравнению с другими странами постсоветского пространства, у нас есть доступ к медицине, лечат заболевания. Это привлекает в страну большое количество мигрантов. Но проблема в том, что не все из них в итоге работают официально. А ведь только легально находящиеся в стране мигранты пользуются как раз всеми благами. Пребывающие нелегально люди ни на что не могут рассчитывать, разве что на то, что казахстанцы по доброте будут помогать, — сказала Анна Козлова.

Фото: личный архив Анны Козловой

Встречаются на практике случаи, когда человек оказывается заложником бюрократии. Анна рассказала о ситуации женщины из Кыргызстана, которая 10 лет назад пересекала границу Казахстана с сумкой героина.

Ее задержали на территории Казахстана, осудили на 10 лет, спустя семь лет ее освободили по УДО. Условно досрочное освобождение предусматривает, что человек должен не просто твердо встать на путь исправления, но и иметь жилье, куда человек может приехать, прописаться, где его могут контролировать правоохранительные органы, и должна быть возможность трудоустроиться, потому что есть иски, ну и вообще так положено для ресоциализации.

В данном случае гражданка другой страны освобождается по УДО, но у нее нет никаких возможностей оформить себе РВП как мигранту, чтобы легально здесь находиться, отбывать остаток срока, трудоустроиться и жить, потому что она семь лет отбывала наказание.

— Но казус в том, что ей суд назначает еще пять лет надзора, то есть, после окончания срока, она еще пять лет должна находиться в Казахстане под надзором правоохранительных органов. А тут еще она беременеет. Она ко мне обратилась на седьмом месяце беременности. Когда случились роды, мы подумали, что раз она срок отбыла, мы ее сможем отправить на родину с ребенком. Но в миграционке и прокуратуре заявили, что не имеют права игнорировать решение суда о надзоре на пять лет. Хотя ей ни на работу ни устроиться, ни пособия, ни бесплатную медицину ни для себя, ни для ребенка не получить, ни прививки. Мне сказали обращаться в суд через посольство Кыргызстана, чтобы отменили решение по надзору, и только тогда мы ее сможем отправить на родину. Пока она в Доме мамы находится и ее статус в подвешенном состоянии: она и нелегал, так как не может получить РВП, но и легал, потому что находится под надзором, — рассказала Анна Козлова.

Как лечат заболевания у мигрантов в Казахстане

Проходить чек-апы (проверки) на те или иные заболевания — очень важная вещь. Другое дело, что не каждый мигрант готов или имеет возможность делать это на регулярной основе, особенно, если это касается проверки на ВИЧ.

В рамках специальной программы «Здоровье мигрантов», реализуемой частными общественными фондами, была поставлена цель: расширить модель профилактики ВИЧ-инфекции среди мигрантов.

В рамках проекта были охвачены почти две тысячи мигрантов, из них выявлено 85 случаев ВИЧ. Иными словами, 90% охваченных лиц имели ВИЧ-отрицательный статус, в то время как 10% были ВИЧ-положительными. Большинство мигрантов были из Таджикистана (25%), Узбекистана (22%) и Кыргызстана (17%), а также релоканты составили 30% от общего числа.

Ключевые группы составили 82% от общего числа охваченных, а не ключевые группы — 18%. Отмечено, что проект не проверял, были ли эти люди ранее на учете по ВИЧ у себя на родине, или они ранее не знали о своем статусе, либо получили его, находясь в Казахстане.

Как бы там ни было, результаты показали, что для сохранения здоровья мигрантов необходимо не только перекладывать ответственность на них самих, но и предпринимать меры с другой стороны.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Что доступно мигрантам с ВИЧ в Казахстане

Иностранцам с ВИЧ в Казахстане бесплатно АРВ-терапия по закону не положена, если они находятся в стране временно, так как она входит в гарантированный объем бесплатной медпомощи для граждан и кандасов. Однако, благодаря поддержке Глобального фонда и НПО, таким людям предоставляются препараты и консультации через специальные программы, как, например, ДКП (доконтактная профилактика), чтобы они могли получить лечение и продолжить терапию, иногда с помощью правовой поддержки.

27-летний мигрант из Таджикистана Самир узнал о своем ВИЧ-статусе, обратившись в проект «Здоровье мигрантов 2» в Казахстане. Он думал, что диагноз означает конец нормальной жизни, но консультанты-равные (люди, которые сами пережили заболевание) помогли ему понять, что ВИЧ лечится и что Н=Н: при терапии вирус не передается.

Из-за того, что иностранцы в Казахстане не могут получать АРВ-терапию, команда проекта поставила Самира на дистанционный учет в СПИД-центр Таджикистана: анализы он сдал в Казахстане, консультации получил онлайн, а лекарства приехали туда, где он работал.

Когда выяснилось, что дома у него беременная жена, проект помог провести тестирование, сохранив конфиденциальность, тест оказался отрицательным.

Через три месяца лечения вирусная нагрузка Самира стала неопределяемой. Он сохранил здоровье и защитил свою семью.

— Почему лечение ВИЧ важно для всех? Во-первых, контроль заболевания. ВИЧ сегодня хорошо контролируется: человек, который получает лечение, живет обычной жизнью. Во-вторых, необходимо добиться нулевой передачи. Современная терапия снижает количество вируса крови до нуля. Это значит: здоровье человека ВИЧ не ухудшается, человек не передает ВИЧ другим. Также важна остановка эпидемии. Когда все люди, живущие с ВИЧ — и местные жители, и мигранты, и релоканты, получают лечение, эпидемия замедляется и останавливается. Обеспечение лечения мигрантов — это не только вопрос гуманности, но и эффективная мера общественного здоровья, — рассказала специалист по адвокации в Казахстанском союзе людей, живущих с ВИЧ Оксана Ибрагимова.

Она убеждена, что лечение ВИЧ, как и других заболеваний у мигрантов, защищает общество, так как мигранты — часть общества, они работают, учатся, создают семьи. Их здоровье напрямую влияет на здоровье местных сообществ.

Фото: личный архив Оксаны Ибрагимовой

А вот ограничения и депортация ВИЧ-положительных мигрантов, по ее словам, не останавливают эпидемию: люди продолжают перемещаться, а отсутствие лечения — главный фактор распространения ВИЧ.

Кроме того, запретительные меры создают страх и приводят к тому, что люди избегают тестирования и помощи, что увеличивает число невыявленных случаев. Наиболее эффективный подход — обеспечить доступ к лечению: человек на терапии не передает вирус, а значит, это самый действенный способ защитить общественное здоровье.

Благодаря условиям, которые создает государства, и деятельности общественников мигранты с ВИЧ-положительным статусом в Казахстане могут не просто пройти консультацию о доступе к лечению в Казахстане, но и направление для обследований в СПИД Центр за счет общественных фондов, а также помощь в получении терапии (с родины, за счет квоты ГФСТМ, выдачи из аптечки взаимопомощи), поддержку в формате «равный-равному» для начала лечения и поддержания приверженности

Что еще могут вылечить мигранты в Казахстане

Если мигрант находится в Казахстане легально, то есть, имея РВП или ВНЖ, он имеет право на медпомощь в рамках медицинского страхования при наличии отчислений.

Если же иностранец находится легально, но не работает, то в случае заболевания ему предложат два вариант: уехать долечиваться домой или лечиться в Казахстане платно.

— У меня был случай с девушкой из Афганистана, она здесь с мужем проживала легально — он работал, а у нее было РВП как воссоединение с семьей, но не было отчислений, так как она здесь не работала. Однажды у нее нашли туберкулез, положили в больницу. Открытую форму по ГОБМП купировали и потом должны либо на родину отправить долечиваться, либо платно здесь. И ее хотели отправить в Афганистан, но с нашей помощью нам удалось добиться разрешения остаться, муж ей оплачивал лечение, — пояснила Козлова.

Здоровье детей мигрантов в Казахстане

Дети мигрантов также как и взрослые сталкиваются с определенными ограничениями.

Например, если ребенку мигранта нужно получить прививку, приходится обращаться в частные медцентры в случае нелегального или полулегального пребывания его родителей в Казахстане. Такая же проблема и с получением ими образования.

— Где-то врачи идут на уступки, смотрят этих деток. Педагоги идут на уступки в школах, потому что понятно, что дети болтаются, и берут их на обучение, там придумывают как-то. Но если мигранты находятся нелегально, то по закону их дети тоже ни на что не могут рассчитывать, — заключила Анна Козлова.

Как мы видим, если иностранец приезжает в Казахстан, живет и работает здесь легально, то перед ним открываются хорошие возможности по социальному обеспечению, включая контроль за здоровьем.

А вот в случае с нелегальным статусом ситуация осложняется, и только при поддержке грамотных консультантов и в тесном контакте с уполномоченными государственными органами возможно решить проблемы индивидуально.

Сохранение здоровья всех, кто находится в Казахстане — не просто имиджевая задача, но и прямой вклад в эпидемическое благополучие и защиту здоровья общества, считают эксперты.

Напомним, новые Правила регистрации иммигрантов в Казахстане вводятся с 1 июля 2026 года.