Правила регистрации иммигрантов в Казахстане изменятся

Иммигранты, прибывающие в РК из государств, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток, регистрируются в ОВД РК не позднее 30 календарного дня со дня пересечения Госграницы РК, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК.



Для регистрация в ОВД РК иммигрант вносит следующие сведения в ИС МП: ФИО, дата рождения, паспортные данные, данные лица, предоставляющего место для пребывания, адрес временного пребывания.



После внесения сведений лицо, предоставляющее место для пребывания, получает уведомление в мобильном приложении о регистрации иммигранта и подтверждает согласие либо отказывает в регистрации по месту пребывания.



После подтверждения в регистрации по месту пребывания в личном кабинете иммигранта в ИС МП формируется справка о регистрации.



Регистрация иммигрантов в РК по месту пребывания осуществляется в жилых домах, квартирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, а также в зданиях и помещениях используемых для проживания людей.



Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

