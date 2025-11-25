РУ
    10:18, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Правила регистрации иммигрантов в Казахстане изменятся

    Новые Правила регистрации иммигрантов в Казахстане вводятся с 1 июля 2026 года. Соответствующий приказ подписан министром внутренних дел РК, передает агентство Kazinform. 

    миграционная полиция
    Фото: Polisia.kz

    Иммигранты, прибывающие в РК из государств, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток, регистрируются в ОВД РК не позднее 30 календарного дня со дня пересечения Госграницы РК, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК.

    Для регистрация в ОВД РК иммигрант вносит следующие сведения в ИС МП: ФИО, дата рождения, паспортные данные, данные лица, предоставляющего место для пребывания, адрес временного пребывания.

    После внесения сведений лицо, предоставляющее место для пребывания, получает уведомление в мобильном приложении о регистрации иммигранта и подтверждает согласие либо отказывает в регистрации по месту пребывания.

    После подтверждения в регистрации по месту пребывания в личном кабинете иммигранта в ИС МП формируется справка о регистрации.

    Регистрация иммигрантов в РК по месту пребывания осуществляется в жилых домах, квартирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, а также в зданиях и помещениях используемых для проживания людей.

    Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года. 

    Ранее мы писали, из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан на заработки. 

