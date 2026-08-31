Россия планирует нарастить выпуск автомобилей до 2,8 млн в год

В России утвердили стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве со ссылкой на сайт правительства РФ .

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, одним из основных направлений стратегии стало развитие и поддержка автокомпонентной отрасли. Чтобы обеспечить экономически эффективное производство и предложение, стратегия включает создание единой системы для компонентной базы. Кроме того, планируется повышение производительности труда в отрасли через автоматизацию процессов на производстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за прошлый год совокупные объемы выпуска автомобильной промышленности достигли 830 тысяч машин.

— В итоге в целевом сценарии к 2035 году рассчитываем выйти на выпуск порядка 2,8 млн транспортных средств в год, — сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, в легковом сегменте до 2035 года четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды.

Ранее сообщалось, что российский рынок новых автомобилей упал на 15%.

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