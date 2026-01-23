Россия может продлить электронный въезд для иностранцев: что нужно знать казахстанцам

В настоящее время проходит второй этап указанного эксперимента, в рамках которого иностранные граждане направляют с помощью приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) — RuID — электронных положений о Справочных въездах в Россию.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, проект постановления предусматривает, что с 1 июля 2026 года иностранцы, планирующие въезд в Россию в порядке, не требующем получения визы, в целях осуществления трудовой деятельности или обучения будут заполнять и направлять такое заявление.

Данные обязательства по закреплению являются одним из элементов создания блоков профиля иностранного гражданина и позволяют в последующем перевести услуги для иностранцев полностью в цифровой вид — от планирования въезда в РФ и до убытия на территории России.

Отмечается, что эта мера — еще один важный этап в планерной работе по совершенствованию контроля за миграционными потоками.

— Цифровой профиль иностранца облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит им заблаговременно получить информацию о наличии запретов или ограничений на въезд в Россию, — говорится в заявлении ведомства.

