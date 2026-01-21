Детей из России ждут новые требования для поездок в Казахстан
В России с 20 января вступили в силу новые правила выезда детей за пределы страны. Теперь все дети до 14 лет смогут пересекать границу только по загранпаспорту независимо от страны назначения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее несовершеннолетние могли путешествовать по свидетельству о рождении в ряд стран, в том числе и Казахстан. В соответствии с новыми правилами въезда и выезда из России, внесенными в статьи 9 и 30 закона «О Государственных границах РФ» и федерального закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в июле 2025 года, свидетельство о рождении больше принимать не смогут. Отныне от детей будут требовать загранпаспорт.
При этом в МВД РФ подчеркнули, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам страны можно по-прежнему въезжать в Казахстан по внутреннему российскому паспорту.
Ранее сообщалось, что с 30 июня 2025 года въезд в РФ осуществляется по новым правилам.