Детей из России ждут новые требования для поездок в Казахстан

Ранее несовершеннолетние могли путешествовать по свидетельству о рождении в ряд стран, в том числе и Казахстан. В соответствии с новыми правилами въезда и выезда из России, внесенными в статьи 9 и 30 закона «О Государственных границах РФ» и федерального закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в июле 2025 года, свидетельство о рождении больше принимать не смогут. Отныне от детей будут требовать загранпаспорт.

При этом в МВД РФ подчеркнули, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам страны можно по-прежнему въезжать в Казахстан по внутреннему российскому паспорту.

Ранее сообщалось, что с 30 июня 2025 года въезд в РФ осуществляется по новым правилам.