Россия и Китай подписали заявление о стратегическом взаимодействии

— Стороны убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН, — сказано в документе.

Россия в совместном заявлении поблагодарила Пекин за «объективную и непредвзятую позицию» «по украинскому кризису».

Россия и Китай также сообщили, что продолжат укреплять военное и военно-техническое сотрудничество. А еще заявили о недопустимости ядерной войны.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан.