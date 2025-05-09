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    04:05, 09 Май 2025 | GMT +5

    Россия и Китай подписали заявление о стратегическом взаимодействии

    Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после переговоров в Кремле подписали совместное заявление двух стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

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    Фото: kremlin.ru

    — Стороны убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН, — сказано в документе.

    Россия в совместном заявлении поблагодарила Пекин за «объективную и непредвзятую позицию» «по украинскому кризису».

    Россия и Китай также сообщили, что продолжат укреплять военное и военно-техническое сотрудничество. А еще заявили о недопустимости ядерной войны.

    Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан.

    Теги:
    Китай КНР Мировые новости Россия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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