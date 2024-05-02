Россия и Узбекистан завершают подготовку строительства атомной электростанции

Госкорпорация «Росатом» и агентство «Узатом» находятся на стадии завершения контракта на строительство первой атомной электростанции Узбекистана в Джизакской области, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на IRNA.

При этом местные СМИ Узбекистана писали о том, что российская государственная компания «Росатом» была выбрана в качестве подрядчика для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане.

Проект атомной электростанции включает строительство двух энергоблоков, оснащенных реакторами типа ВВЭР-1200. Этот тип реактора относится к поколению «3+» и обладает высочайшими международными стандартами безопасности и эффективности.

Ожидается, что запуск первого энергоблока состоится в 2030 году, а запуск второго блока запланирован на 2033 год. Первоначальная стоимость проекта оценивается в $11 млрд.

Ранее первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров проинформировал, что на базе филиала МИФИ в Ташкенте ведется подготовка специалистов для этой отрасли. По его словам, в проекте узбекской АЭС смогут участвовать инженеры из компании разных стран мира, что делает его международным.

Напомним, отраслевые эксперты атомной отрасли, экологи и представители общественности обсудили, как проект строительства в Казахстане атомной электростанции изменит жизнь казахстанцев и сможет помочь энергетике страны.

У Казахстана есть все возможности развивать атомную энергетику — эксперт ООН.