РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:05, 02 Май 2024 | GMT +6

    Россия и Узбекистан завершают подготовку строительства атомной электростанции

    Россия и Узбекистан завершают подготовку строительства атомной электростанции
    Фото: IRNA

    Госкорпорация «Росатом» и агентство «Узатом» находятся на стадии завершения контракта на строительство первой атомной электростанции Узбекистана в Джизакской области, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на IRNA.

    При этом местные СМИ Узбекистана писали о том, что российская государственная компания «Росатом» была выбрана в качестве подрядчика для строительства первой атомной электростанции в Узбекистане.

    Проект атомной электростанции включает строительство двух энергоблоков, оснащенных реакторами типа ВВЭР-1200. Этот тип реактора относится к поколению «3+» и обладает высочайшими международными стандартами безопасности и эффективности.

    Ожидается, что запуск первого энергоблока состоится в 2030 году, а запуск второго блока запланирован на 2033 год. Первоначальная стоимость проекта оценивается в $11 млрд.

    Ранее первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров проинформировал, что на базе филиала МИФИ в Ташкенте ведется подготовка специалистов для этой отрасли. По его словам, в проекте узбекской АЭС смогут участвовать инженеры из компании разных стран мира, что делает его международным.

    Напомним, отраслевые эксперты атомной отрасли, экологи и представители общественности обсудили, как проект строительства в Казахстане атомной электростанции изменит жизнь казахстанцев и сможет помочь энергетике страны.

    У Казахстана есть все возможности развивать атомную энергетику — эксперт ООН.

    Теги:
    Технологии Узбекистан АЭС Мировые новости Международные отношения Атомная станция Россия Атомная энергетика
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!