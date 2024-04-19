АЭС ли будет – вот в чем вопрос. Публичные слушания прошли в Шымкенте

Отраслевые эксперты атомной отрасли, экологи и представители общественности обсудили, как проект строительства в Казахстане атомной электростанции изменит жизнь казахстанцев и сможет помочь энергетике страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Публичные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводятся в стране по поручению Главы государства. 1 сентября минувшего года Касым-Жомарт Токаев предложил вынести этот вопрос на общенациональный референдум. В Послании народу Казахстана Президент отметил, что есть разные мнения по поводу целесообразности строительства. С одной стороны, в стране имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики, с другой, у многих граждан и экспертов есть опасения, связанные с безопасностью проекта.

Атомный ликбез

— В связи с тем, что Президент страны заявил о необходимости вынесения вопроса строительства АЭС на общенациональный референдум, в настоящий момент проводится только информационно-разъяснительная работа с населением для того, чтобы казахстанцы могли прийти на референдум уже подготовленными, имели какое-то представление и свою позицию по этому вопросу, — проинформировала заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова.

По мнению эксперта, для покрытия будущего дефицита электроэнергии и достижения углеродной нейтральности, необходимо развивать атомную энергетику, являющуюся стабильным источником электроэнергии, так как ни угольные электростанции, ни возобновляемые источники энергии, находящиеся в прямой зависимости от природных факторов, этой проблемы полностью не решают. И все же у проекта строительства АЭС в Казахстане пока немало противников.

— Когда говорят о минусах строительства АЭС, то в первую очередь, возникает вопрос об обращении с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Но, хотелось бы отметить, что мы не новички в этой отрасли. В Казахстане действуют исследовательские реакторы, где так же образуются радиоактивные отходы. И Национальный ядерный центр, и Институт ядерной физики имеют и технологии, и опыт по обращению с радиоактивными отходами. В частности, есть опыт долговременного хранения отработанного ядерного топлива. У нас реактор БН-350 в Актау работал с 1973 по 1999 годы, и его отработавшее ядерное топливо перевезено на специальную площадку для долговременного хранения, — добавила Гульмира Мурсалова.

Представитель Минэнерго напомнила, что местом строительства казахстанской АЭС выбран поселок Улькен Алматинской области вблизи озера Балхаш.

— Это место еще в советское время выбиралось для строительства крупной станции. Там есть вся необходимая электрическая инфраструктура, необходимые подстанции. Кроме того, это регион с прогнозируемым дефицитом электроэнергии. Место выбрано с учетом проведенного сейсмического мониторинга, как безопасное для размещения АЭС. Нужно отметить, что и сама атомная электростанция проектируется с расчетом на то, что она сможет выдержать 8-9 бальное землетрясение. Вместе с тем, при строительстве атомных электростанций, предусматривается защитная оболочка ядерного реактора — контейнмент. Это железобетонная конструкция, обеспечивающая радиационную безопасность при аварийных ситуациях на АЭС. Она выдерживает воздействие как при внутренних нагрузках, так и при внешних, так, например, как землетрясение или падение самолета, — пояснила эксперт.

Условия и возможности

Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин также считает, что в Казахстане есть все условия и возможности для строительства и эффективной эксплуатации атомной электростанции.

— Ситуация сегодня такова, что у старых угольных электростанций большой износ, а новые не построили. Поэтому нужно оперативно решать проблему диверсификации производства именно базовой генерации. Казахстан имеет хорошо развитую атомную промышленность, поэтому строительство атомной станции — это естественный шаг. У нас был опыт с БН -350 — первого атомного реактора, эксплуатировавшегося в Казахстане. Еще остались люди, которые на нем работали. Есть у нас и Национальный ядерный центр с хорошим кадровым потенциалом. Постоянно спрашивают, будут ли кадры для АЭС? Они у нас есть. Так как мы более 50 лет эксплуатируем исследовательские атомные реакторы, которых на сегодня осталось три. По добыче урана мы на первом месте в мире, по запасам — на втором. Не многие страны имеют такой стартовый потенциал, — поделился Тимур Жантикин.

По словам Тимура Жантикина, при всех очевидных плюсах проекта, в Казахстане немало его противников.

— Зачастую атомную энергетику увязывают с атомным оружием и Семипалатинским полигоном. Усилили радиофобию фильм «Чернобыль» и авария на Фукусиме. Люди говорят: «Если уж в Японии АЭС взорвалась, то чего нам ждать, когда у нас, даже склады военные взрываются». В противовес этому мы говорим, что в Казахстане мы эксплуатируем реакторы уже более 50 лет, и она у нас не только не взорвались, но и не было ни одного серьезного инцидента. То есть, в принципе, если нормально работать, то все будет в порядке, — добавил эксперт.

Он пояснил, что для строительства в Казахстане рассматриваются только реакторы поколения III и III+, на которых крайне мала вероятность тяжелых инцидентов.

— В цифрах это 10 в минус седьмой степени. То есть, если бы он 10 миллионов лет работал, то тогда возможен один такой инцидент. В настоящий момент из 13 проектов, находившихся на рассмотрении казахстанских экспертов, отобраны четыре, предлагаемые поставщиками реакторных технологий России, Китая, Кореи и Франции. Далее будем более детально изучать каждый из проектов, — пояснил Тимур Жантикин.

Ожидаемый эффект

По информации ведущего инженера ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Асуана Сибекова, ежегодный рост потребления электроэнергии в Казахстане составляет 3%.