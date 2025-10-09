РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:02, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Россия и Таджикистан заключили соглашение в сфере трудовой миграции

    Россия и Таджикистан по итогам переговоров Владимира Путина и Эмомали Рахмона в Душанбе подписали документы в сфере трудовой миграции, в том числе касающиеся медицинского освидетельствования для работы в РФ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Россия и Таджикистан заключили соглашение в сфере трудовой миграции
    Фото: Интернет-портал СНГ

    В соответствии с соглашением граждане Таджикистана, выезжающие на работу в Россию, смогут проходить обязательное медицинское освидетельствование в специальном пункте на территории одной из медицинских организаций в Душанбе. Сама процедура будет проходить в утвержденном Минздравом России порядке. При этом повторное проведение медосвидетельствования по прибытии в Россию не потребуется.

    Кроме того, подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 17 апреля 2019 года об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

    В совместном заявлении лидеров РФ и Таджикистана отмечается, что документ призван способствовать совершенствованию механизма организованного привлечения рабочей силы на основе взаимных интересов и потребностей двух государств.

    — По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении, — отметил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России живут и трудятся свыше 1 млн граждан Таджикистана.

    Напомним, президент России Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. По итогам встреч и переговоров на высшем уровне принято 16 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Душанбе.

    Теги:
    Миграция Таджикистан Мировые новости Россия
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают