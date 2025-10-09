Россия и Таджикистан заключили соглашение в сфере трудовой миграции

В соответствии с соглашением граждане Таджикистана, выезжающие на работу в Россию, смогут проходить обязательное медицинское освидетельствование в специальном пункте на территории одной из медицинских организаций в Душанбе. Сама процедура будет проходить в утвержденном Минздравом России порядке. При этом повторное проведение медосвидетельствования по прибытии в Россию не потребуется.

Кроме того, подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 17 апреля 2019 года об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

В совместном заявлении лидеров РФ и Таджикистана отмечается, что документ призван способствовать совершенствованию механизма организованного привлечения рабочей силы на основе взаимных интересов и потребностей двух государств.

— По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении, — отметил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России живут и трудятся свыше 1 млн граждан Таджикистана.

Напомним, президент России Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. По итогам встреч и переговоров на высшем уровне принято 16 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

