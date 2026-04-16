Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

— В соответствии с договоренностями Президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации. Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия. Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств, — говорится в сообщении МИД Азербайджана.