Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL
Сегодня, 15 апреля, на сайте МИД Азербайджана было опубликовано совместное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, передает Kazinform.
— В соответствии с договоренностями Президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации. Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия. Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств, — говорится в сообщении МИД Азербайджана.
В ведомстве принесли соболезнования близким погибших.
— Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия, — добавили в министерстве.
Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря рядом с Актау, когда потерпел крушение пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.
На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.