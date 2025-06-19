Россия готова выступить посредником в конфликте между Израилем и Ираном
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном обсудил эскалацию конфликта между Ираном и Израилем, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В сообщении говорится, что Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров.
Стороны выразили глубокую озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта.
Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Они подчеркнули императивность прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы.
Напомним, что МИД России сделал заявление в связи с эскалацией ирано-израильского конфликта.