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    19:28, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Россия готова выступить посредником в конфликте между Израилем и Ираном

    Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном обсудил эскалацию конфликта между Ираном и Израилем, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Путин Владимир Владимирович
    Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

    В сообщении говорится, что Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров.

    Стороны выразили глубокую озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта.

    Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Они подчеркнули императивность прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы.

    Напомним, что МИД России сделал заявление в связи с эскалацией ирано-израильского конфликта. 

    Теги:
    Ближний Восток Иран Владимир Путин Россия Израиль
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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