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    Росомаха и десятки редких зверей попались в объектив скрытых камер в Катон-Карагае

    На удаленных участках Катон-Карагайского государственного нацпарка установили скрытые камеры, которые зафиксировали богатый мир местной природы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Росомаха, фотоловушка в ВКО
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    В декабре 2025 года на удаленных участках территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка были установлены фотоловушки для наблюдения за дикими животными.

    11 июня 2026 года проведена очередная проверка фотоловушек. На снимках были зафиксированы бурый медведь, росомаха, горные козлы, а также волки и другие редкие животные, попавшие в объектив в феврале. Снимки некоторых из них СМИ предоставили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Волк, фотоловушка
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
    Лиса, фотоловушка
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    — Фотоловушки помогают отслеживать состояние животного мира, изучать особенности обитания животных и повышать эффективность природоохранной работы, — рассказал начальник отдела охраны и воспроизводства животного мира Катон-Карагайского государственного нацпарка Е. Касымов, который устанавливал фотоловушки.

    Медведь, фотоловушка
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
    Горный козел, фотоловушка
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
    Сотрудник нацпарка
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    Ранее сообщалось, что редкого переднеазиатского леопарда зафиксировали фотоловушки в Устюртском заповеднике.

    ВКО Катон-Карагай Заповедники Казахстана Минэкологии и природных ресурсов Животные Общество Фотоловушка
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор