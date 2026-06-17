Росомаха и десятки редких зверей попались в объектив скрытых камер в Катон-Карагае

На удаленных участках Катон-Карагайского государственного нацпарка установили скрытые камеры, которые зафиксировали богатый мир местной природы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В декабре 2025 года на удаленных участках территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка были установлены фотоловушки для наблюдения за дикими животными.

11 июня 2026 года проведена очередная проверка фотоловушек. На снимках были зафиксированы бурый медведь, росомаха, горные козлы, а также волки и другие редкие животные, попавшие в объектив в феврале. Снимки некоторых из них СМИ предоставили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

— Фотоловушки помогают отслеживать состояние животного мира, изучать особенности обитания животных и повышать эффективность природоохранной работы, — рассказал начальник отдела охраны и воспроизводства животного мира Катон-Карагайского государственного нацпарка Е. Касымов, который устанавливал фотоловушки.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Ранее сообщалось, что редкого переднеазиатского леопарда зафиксировали фотоловушки в Устюртском заповеднике.