Редкого переднеазиатского леопарда зафиксировали фотоловушки в Устюртском заповеднике

Хищник был замечен в марте и мае текущего года. Эти данные вновь подтверждают важную роль Устюртского заповедника как естественной среды обитания уникального вида, находящегося под угрозой исчезновения.

В настоящее время сотрудники заповедника продолжают мониторинг перемещения переднеазиатского леопарда.

Переднеазиатский леопард относится к числу редких хищников, поэтому его появление на территории заповедника имеет особое значение для специалистов, занимающихся охраной и изучением дикой природы.

Ранее рост численности краснокнижных медведей зафиксировали в Жонгар-Алатауском нацпарке.