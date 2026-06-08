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    Редкого переднеазиатского леопарда зафиксировали фотоловушки в Устюртском заповеднике

    Фотоловушки на территории Устюртского государственного природного заповедника зафиксировали крайне редкого переднеазиатского леопарда, передает Kazinform.

    Редкого переднеазиатского леопарда зафиксировали фотоловушки в Устюртском заповеднике
    кадр из видео

    Хищник был замечен в марте и мае текущего года. Эти данные вновь подтверждают важную роль Устюртского заповедника как естественной среды обитания уникального вида, находящегося под угрозой исчезновения.

    В настоящее время сотрудники заповедника продолжают мониторинг перемещения переднеазиатского леопарда.

    Переднеазиатский леопард относится к числу редких хищников, поэтому его появление на территории заповедника имеет особое значение для специалистов, занимающихся охраной и изучением дикой природы.

    Ранее рост численности краснокнижных медведей зафиксировали в Жонгар-Алатауском нацпарке.

    Природа Заповедники Заповедники Казахстана Животные
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор