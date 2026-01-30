Роскошные автомобили и элитная недвижимость: что конфисковали у экс-сотрудников FlyArystan

Согласно материалам суда, у троих осужденных, а также их родственников изъяты автомобили премиум-класса, квартиры, парковочные места, денежные средства и активы, размещенные на криптовалютной платформе Binance.

Так, суд постановил конфисковать имущество, зарегистрированное на Дәуіра Еркенұлы и его родственников:

Toyota Land Cruiser 200 2017 года — 35 833 333 тенге;

Toyota Camry 2021 года — 15 400 000 тенге;

Mercedes-AMG GT S 2015 года — 62 600 000 тенге;

Zeekr 001 2023 года — 22 133 333 тенге;

прицеп МЗСА 817732 2024 года — 1 000 000 тенге;

денежные средства в размере 4 034 547 тенге, находящиеся на банковских счетах и в Binance.

Конфискации подлежит имущество, зарегистрированное на Еркіна Исанова и его супругу:

Zeekr 001 2023 года — 22 133 333 тенге;

мотоцикл Ducati Monster 2022 года — 4 200 000 тенге;

квартира в Бостандыкском районе;

парковочные места и кладовая в Бостандыкском районе общей стоимостью 125 000 000 тенге;

денежные средства в сумме 255 641 тенге, размещенные на банковских счетах и в Binance.

Суд постановил конфисковать имущество, зарегистрированное на Рената Абулханова, его мать и супругу:

KIA K5 2016 года — 8 400 000 тенге;

Hyundai Palisade 2021 года — 22 533 333 тенге;

квартира в Медеуском районе — 68 200 000 тенге;

две квартиры в Бостандыкском районе стоимостью 105 666 667 и 251 833 333 тенге;

денежные средства в размере 4 823 154 тенге, а также 31,78 доллара США и 5 100 долларов США, находящиеся на банковских счетах и в Binance.

Кроме того, суд взыскал с осужденных солидарно в пользу АО «Эйр Астана» материальный ущерб в размере 1 014 464 027 тенге, а также государственную пошлину в размере 30 433 921 тенге — в долевом порядке.

Осужденным предоставлен один месяц для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска и уплаты государственной пошлины.

Стоит отметить, что по делу подано несколько апелляционных жалоб.

Напомним, что судом Еркін Исанов и Ренат Абулханов приговорены к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Дауіру Еркенұлы назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Подсудимые вину не признали. Им инкриминировались присвоение и хищение в особо крупном размере, а также легализация денежных средств, полученных преступным путем.