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Рощу вырубили для строительства спорткомплекса в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
11 Апреля 2022, 18:57
Рощу вырубили для строительства спорткомплекса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители села Чилик Алматинской области возмущены вырубкой рощи с многолетними деревьями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экоактивисты обратились за помощью в соцсетях.

В акимате Енбекшиказахского района сообщили, что на месте вырубленных деревьев планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

«В селе Шелек (при въезде) для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса подрядной организации ТОО «СП-Нефть» дано разрешение согласно действующего законодательства на вырубку зеленых насаждений в количестве 367 штук деревьев разных пород. Материалы инвентаризации и акты лесопотологического обследование зеленых насаждений имеются», - сообщили в пресс-службе акимата.

При этом отмечается, что в соответствии с приказом министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года «Об утверждении типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов» при вырубке деревьев осуществляется компенсационная посадка деревьев в десятикратном размере.

«ТОО «СП-Нефть» согласно плану будет произведена компенсационная посадка деревьев в количестве 3670 штук (гарантийное письмо имеется)», - проинформировали в акимате района.


Алматинская область   Экология   Строительство  
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