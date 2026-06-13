Роналду, Неймар, Мбаппе: какую роль сыграл Казахстан в карьере звезд ЧМ-2026

С 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде проходит 23-й чемпионат мира по футболу. Сборная Казахстана не отобралась в финальную стадию, но среди футболистов команд-участниц Мундиаля есть немало звезд, на карьеру которых оказали влияния события, связанные с их пребыванием в Казахстане, передает корреспондент Kazinform.

Криштиану Роналду: особая история, связанная с Казахстаном

Среди футболистов, к которым будет приковано особое внимание на предстоящем Кубке мира-2026, можно выделить игрока сборной Португалии Криштиану Роналду. 41-летний полузащитник выступит капитаном национальной сборной, для него этот Мундиаль станет рекордным, шестым в его блестящей карьере.

Однако, сегодня мало кто вспоминает о том, что дебют Криштиану Роналду за взрослую сборную Португалии состоялся 20 августа 2003 года в товарищеском матче против команды Казахстана, который проходил в португальском городе Шавиш. Тогда будущей звезде мирового футбола было 18 лет, он вышел на замену в начале второго тайма, заменив легендарного Луиша Фигу, а Португалия одержала победу со счетом 1:0.

Фото: instagram.com/euro2024

Единственный гол в том матче забил португальский полузащитник Симау Саброза. Это произошло на 65-й минуте встречи. Гол получился довольно курьезным: защитник сборной Казахстана Игорь Солошенко пытался выбить мяч из штрафной площади, но тот попал в грудь набегавшему Симау и срикошетил прямо в ворота Юрия Новикова. Примечательно, что Симау Саброза, как и Криштиану Роналду, вышел на это поле в начале второго тайма в результате тройной замены, проведенной тренером Луисом Фелипе Сколари.

В 2007 году Роналду вместе со сборной Португалии приезжал в Алматы на отборочный матч к чемпионату Европы-2008. Казахстанская сборная под руководством Арно Пайперса в то время показывала выдающуюся игру и дала бой звездным оппонентам, уступив им со счетом 1:2. На 84-й минуте счет открыл португалец Ариза Макукула, на 91-й минуте Криштиану Роналду забил второй мяч гостей (один из его 973 голов в официальных матчах за карьеру), на 95-й минуте казахстанец Дмитрий Бяков отыграл один гол, установив окончательный счет.

Неймар и Казахстан

Знаменитый бразильский футболист Неймар еще ни разу не приезжал в Казахстан и не играл против футбольной сборной Казахстана. Однако, среди тех, с кем Неймар в приятельских отношениях, есть казахстанские спортсмены. Данил Голубенко, киберспортсмен из Казахстана, выступающий под ником molodoy, регулярно общается с Неймаром. Бразильский футболист Неймар и Данил Голубенко знают друг друга уже не первый месяц. В 2025 году, когда казахстанец, выступающий за бразильскую киберспортивную команду FURIA Esports, выиграл турнир, Неймар поздравил его в комментариях.

Фото: molodoy / Instgram

В апреле 2026 года Неймар делал перепост публикации Данила у себя в строиз. На фото казахстанец был одет в форму сборной Бразилии с фамилией Неймара на спине. Футболист подписал снимок вопросом: «Это Molodoy, не так ли?» («Is this Molodoy, right?»)., а в 2026 году казахстанец и бразилец сделали совместное фото.

Казахстанец «выключил» Винисиуса в Алматы

Звездный нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус приезжал в Алматы в конце сентября 2025 года на матч Лиги чемпионов против местного «Кайрата». По заданию тренерского штаба алматинской команды во главе с Рафаэлем Уразбахтиным, противостоять Винисиусу в игре должен был казахстанский футболист защитник Еркин Тапалов.

И болельщики, и специалисты после матча отметили, что отечественный футболист справился со своей задачей и реально оказал достойное персональное сопротивление бразильцу.

Фото: iz.ru

— Я очень рад сыграть против Винисиуса, думаю, что мне удалось его остановить, — говорил Еркин Тапалов в одном из интервью.

Несмотря на усилия Тапалова по нейтрализации Винисиуса, другие звезды «Реала» смогли без проблем найти ключи к воротам «Кайрата» и забили пять безответных мячей.

Тибо Куртуа и Шерхан Калмурза

Вообще, матч «Кайрата» и «Реала» стал знаковым для казахстанского футбола, ведь отечественные спортсмены получили возможность проверить себя против действующих звезд мирового футбола, а в некоторых случаях даже получить от них поддержку. Так, 18-летний Шерхан Калмурза стал звездой соцсетей после того, как совместное фото с ним выложил 34-летний вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

После финального свистка матча в Алматы опытный бельгиец тепло пообщался с 18-летним Калмурзой прямо на поле и обменялся с ним игровыми футболками.

Фото: instagram.com/kallmurza

А в Instagram под совместным фото звездный вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа написал молодому голкиперу «Кайрата» Шерхану Калмурзе: «Продолжай усердно трудиться! Удачи!».

После этого поста Шерхан Калмураз стал одним из самых популярных казахстанских футболистов в соцсетях, число его подписчиков в соцсети резко возросло в сотни тысяч раз.

Килиан Мбаппе: не только Алматы и «Кайрат»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе неоднократно приезжал в Казахстан. Причем, во всех играх против казахстанских команд и сборных француз забивал голы. Мбаппе в матче Лиги чемпионов в Алматы против «Кайрата» оформил хет-трик и по праву стал лучшим игроком матча. Ему вручили статуэтку. После этого Мбаппе обратился к болельщикам.

Фото: акимат Алматы

Также Мбаппе приезжал в Астану в составе сборной Франции на матч с командой Казахстана 28 марта 2021 года. Сборная Франции одержала победу со счетом 2:0, правда, тогда Мбаппе отличиться не смог. Ответный гостевой матч сборной Казахстана против Франции в рамках отборочного цикла чемпионата мира (ОЧМ) состоялся 13 ноября 2021 года в Париже и здесь Мбаппе стал главным героем встречи, забив четыре гола (на 6-й, 12-й, 32-й и 87-й минутах), а игра закончилась со счетом 8:0 в пользу Франции. Главным тренером команды Казахстана в то время был нынешний ее наставник Талгат Байсуфинов.

«Наши» на чемпионате мира

Также нужно отметить, что сразу три футболиста-участника Мундиаля выступали непосредственно в Казахстане за отечественные клубы. Так, в сборной Узбекистана играют два бывших футболиста казахстанских клубов — Игорь Сергеев ранее играл за «Тобол» и «Актобе», Одилжон Хамробеков — экс-полузащитник «Астаны». Оба сейчас выступают в клубах Ирана.

В составе сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира выступит Иван Башич, который является действующим футболистом «Астаны».

Полное расписание матчей чемпионата мира-2026 по футболу доступно по этой ссылке.