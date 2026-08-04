Роман Снопов назначен военным прокурором Кызылординского гарнизона

Назначен военный прокурор Кызылординского гарнизона Главной военной прокуратуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Кызылординской области.

На совещании под председательством акима области Мурата Ергешбаева был представлен Роман Снопов, назначенный приказом Генерального прокурора РК на должность военного прокурора Кызылординского гарнизона Главной военной прокуратуры.

Вновь назначенному руководителю были даны конкретные поручения.

— Уверен, что Роман Федорович с честью выполнит возложенную на него ответственную службу и плодотворно поработает на пути укрепления законности и правопорядка в нашем регионе. Желаем успехов нашим вновь назначенным коллегам, — сказал Мурат Ергешбаев.

Роман Снопов родился в 1981 году в городе Кызылорда. Получил образование в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, затем занимал различные ответственные должности в Кызылординской военной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что экс-сенатор Руслан Рустемов был назначен советником акима Кызылординской области.