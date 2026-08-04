Экс-сенатор Руслан Рустемов назначен советником акима Кызылординской области

Аким области Мурат Ергешбаев представил Руслана Рустемова на совещании в областном акимате, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Кызылординской области.

— Все вы хорошо знаете Руслана Рустемовича. За годы своей трудовой деятельности он достойно занимал ответственные государственные должности в Кызылординской области, а в 2023 году был избран депутатом Сената Парламента. В качестве члена Комитета по социально-культурному развитию и науке он поднимал наиболее актуальные вопросы страны и региона, доводил до сведения предложения жителей. Активно участвовал в принятии законодательных актов и выделении финансирования на важные проекты. Ранее, работая на различных ответственных должностях, он накопил большой опыт и хорошо знает общественно-политическую ситуацию. Уверены, что этот квалифицированный специалист будет выполнять свои обязанности на высоком профессиональном уровне. Поздравляем нашего коллегу с новым назначением и желаем успехов в дальнейшей ответственной работе, — сказал Мурат Нальхожаевич.

Руслан Рустемов родился в 1968 году в Кармакшинском районе. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Филолог, преподаватель казахского языка и литературы», а также университет «Болашак» по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем Кызылординского педагогического института.

В 2008–2015 годах занимал должности заместителя акима Шиелийского района, заместителя акима города Кызылорды, руководителя областных управлений по развитию языков и внутренней политики.

В 2015–2023 годах работал заместителем акима Кызылординской области, акимом Сырдарьинского района и дважды акимом Жанакорганского района, а также руководителем областного управления культуры и спорта.

В 2023 году был избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что экс-сенатор Ернур Айткенов возглавил Актогайский район Павлодарской области.