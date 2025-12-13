РУ
    Роман Скляр встретился с послом Южной Кореи в Казахстане

    Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев встретились с послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-иком, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Роман Скляр встретился с послом Южной Кореи в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего развития казахстанско-корейского сотрудничества. Была отмечена успешная реализация совместных инвестиционных проектов в таких сферах как машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство и др.

    Роман Скляр встретился с послом Южной Кореи в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    — Мы высоко ценим стратегическое партнерство с Республикой Корея и те достижения, которых мы достигли благодаря совместной работе. Реализация нашего партнерства позволила нам создавать новые рабочие места, внедрять инновации и расширять производственные мощности, — отметил Роман Скляр.

    В свою очередь, Посол выразил благодарность руководству Казахстана за поддержку и сотрудничество, подчеркнув важность укрепления двусторонних отношений в различных сферах экономики. 

    Роман Скляр встретился с послом Южной Кореи в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    Также он поздравил Казахстан с вступлением в Международное агентство по атомной энергии.

    Дипломат подчеркнул, что Казахстан большой игрок в урановой отрасли и пожелал успехов в строительстве атомной электростанции.

    В завершение встречи Роман Скляр поблагодарил Посла за его личный вклад в развитие казахско-корейских отношений и пожелал успехов в дальнейшей дипломатической карьере. 

    Напомним, Казахстан и Корея подписали меморандум о сотрудничестве в развитии Alatau Smart City. 

