Роман Скляр встретился с послом Южной Кореи в Казахстане
Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев встретились с послом Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-иком, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего развития казахстанско-корейского сотрудничества. Была отмечена успешная реализация совместных инвестиционных проектов в таких сферах как машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство и др.
— Мы высоко ценим стратегическое партнерство с Республикой Корея и те достижения, которых мы достигли благодаря совместной работе. Реализация нашего партнерства позволила нам создавать новые рабочие места, внедрять инновации и расширять производственные мощности, — отметил Роман Скляр.
В свою очередь, Посол выразил благодарность руководству Казахстана за поддержку и сотрудничество, подчеркнув важность укрепления двусторонних отношений в различных сферах экономики.
Также он поздравил Казахстан с вступлением в Международное агентство по атомной энергии.
Дипломат подчеркнул, что Казахстан большой игрок в урановой отрасли и пожелал успехов в строительстве атомной электростанции.
В завершение встречи Роман Скляр поблагодарил Посла за его личный вклад в развитие казахско-корейских отношений и пожелал успехов в дальнейшей дипломатической карьере.
Напомним, Казахстан и Корея подписали меморандум о сотрудничестве в развитии Alatau Smart City.