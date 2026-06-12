Роль Центральной Азии в ШОС обсудили в Душанбе

В столице Таджикистана состоялась международная конференция «Центральная Азия — ядро ШОС: пространство мира и совместного развития», передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места мероприятия.

Форум объединил представителей государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, международных организаций, экспертного и академического сообществ для обсуждения перспектив укрепления региональной безопасности, устойчивого развития и многостороннего сотрудничества.

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

В видеообращении участникам конференции Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что Центральная Азия остается ключевым пространством сопряжения интересов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

— Неслучайно в 2021 году в столице солнечного Таджикистана в ходе юбилейного саммита 20-летия ШОС главы государств заявили, что Центральная Азия является ядром ШОС, — напомнил Нурлан Ермекбаев.

Он отметил, что за четверть века Организация превратилась в одно из крупнейших международных объединений современности. Сегодня пространство ШОС охватывает около четверти мировой суши и почти половину населения планеты. Государства Центральной Азии внесли и продолжают вносить весомый вклад в развитие сотрудничества по всем ключевым направлениям деятельности ШОС.

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

— Верим, что Центральная Азия будет всегда оставаться пространством развития, благополучия и процветания. 25-летний юбилей ШОС является важным этапом осмысления достигнутых результатов, определение дальнейших ориентиров развития. Рассчитываем, что реализация наших общих планов, решений глав государств, включая совершенствование деятельности организации, получит новый импульс на предстоящем саммите глав государств — членов ШОС в Бишкеке, — подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в своем выступлении подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества встречает свое 25-летие как зрелое, авторитетное и востребованное международное объединение.

Напомним, в Таджикистане стартовало строительство IT-Hub Dushanbe.