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    Строительство IT-Hub Dushanbe стартовало в Таджикистане

    В Таджикистане дан старт строительству IT Hub Dushanbe - крупнейшему инфраструктурному проекту в сфере цифровых технологий и инноваций в республике, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Строительство IT-Hub Dushanbe стартовало в Таджикистане 
    Фото: телеграмм канал мэра Душанбе

    В церемонии закладки первого камня в строительство современного комплекса принял участие председатель Сената Маджлиси Оли Республики Таджикистан, мэр Душанбе Рустам Эмомали.

    Комплекс IT-Hub Dushanbe будет включать IT-школу, IT Park, Бизнес-центр информационных технологий и Региональный центр искусственного интеллекта.

    Строительство IT-Hub Dushanbe стартовало в Таджикистане
    Фото: телеграмм канал мэра Душанбе

    — Проект направлен на развитие цифровой экономики, расширение применения современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики и он создаст прочную основу для формирования в стране новой инновационной и цифровой среды, — сообщает Telegram-канал мера столицы.

    По данным директора Агентства инноваций и цифровых технологий Таджикистана Хуршеда Мирзо, комплекс займёт более 53 тысяч квадратных метров, а объём инвестиций составит 100 млн долларов США.

    Ранее сообщалось, что в Таджикистане введут новую систему стимулирования специалистов в сфере информационных технологий.

    Таджикистан СНГ Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
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