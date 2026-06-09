Строительство IT-Hub Dushanbe стартовало в Таджикистане 

В Таджикистане дан старт строительству IT Hub Dushanbe - крупнейшему инфраструктурному проекту в сфере цифровых технологий и инноваций в республике, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В церемонии закладки первого камня в строительство современного комплекса принял участие председатель Сената Маджлиси Оли Республики Таджикистан, мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Комплекс IT-Hub Dushanbe будет включать IT-школу, IT Park, Бизнес-центр информационных технологий и Региональный центр искусственного интеллекта.

Фото: телеграмм канал мэра Душанбе

— Проект направлен на развитие цифровой экономики, расширение применения современных технологий, формирование информационного общества и повышение конкурентоспособности национальной экономики и он создаст прочную основу для формирования в стране новой инновационной и цифровой среды, — сообщает Telegram-канал мера столицы.

По данным директора Агентства инноваций и цифровых технологий Таджикистана Хуршеда Мирзо, комплекс займёт более 53 тысяч квадратных метров, а объём инвестиций составит 100 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане введут новую систему стимулирования специалистов в сфере информационных технологий.