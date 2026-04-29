Зарплаты IT-специалистам повысят в Таджикистане

В Таджикистане введут новую систему стимулирования специалистов в сфере информационных технологий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ «О регулировании заработной платы и выплате надбавок к заработной плате работников сферы информационно-коммуникационных технологий», направленный на развитие современных технологий, улучшении человеческого капитала и цифровизации всех сфер жизни страны.

Документ продолжает политику руководства страны по переходу к цифровой экономике и реализации «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года».

Инициатива создает правовую и финансовую основу для укрепления интеллектуального потенциала страны и с учетом международного опыта существенно меняет систему стимулирования специалистов в сфере информационных технологий.

Новой системы стимулирования IT-специалистов будет зависеть не только от трудового стажа, но и от профессиональной компетенции и международной сертификации сотрудников. Это обеспечит надежную основу для формирования электронного правительства и улучшения информационной безопасности страны.

Отмечается, что повышение заработной платы будет полностью финансироваться за счет средств государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Таджикистане составила $366 в 2025 году.