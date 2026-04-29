Зарплаты IT-специалистам повысят в Таджикистане
В Таджикистане введут новую систему стимулирования специалистов в сфере информационных технологий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе со ссылкой на НИАТ «Ховар».
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ «О регулировании заработной платы и выплате надбавок к заработной плате работников сферы информационно-коммуникационных технологий», направленный на развитие современных технологий, улучшении человеческого капитала и цифровизации всех сфер жизни страны.
Документ продолжает политику руководства страны по переходу к цифровой экономике и реализации «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года».
Инициатива создает правовую и финансовую основу для укрепления интеллектуального потенциала страны и с учетом международного опыта существенно меняет систему стимулирования специалистов в сфере информационных технологий.
Новой системы стимулирования IT-специалистов будет зависеть не только от трудового стажа, но и от профессиональной компетенции и международной сертификации сотрудников. Это обеспечит надежную основу для формирования электронного правительства и улучшения информационной безопасности страны.
Отмечается, что повышение заработной платы будет полностью финансироваться за счет средств государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Таджикистане составила $366 в 2025 году.