Роль коллекторских агентств в Казахстане изменится: взыскание заменят урегулированием долгов

В Казахстане меняется подход к работе коллекторских агентств. Теперь их основная задача будет заключаться не только во взыскании задолженности, но и в содействии заемщикам в восстановлении платежеспособности, передает Kazinform со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Ключевым изменением является пересмотр подходов к работе с проблемной задолженностью. Если ранее банки и микрофинансовые организации могли относительно быстро передавать проблемные займы коллекторским агентствам, то сегодня основная ответственность за восстановление платежеспособности заемщика возлагается на первоначального кредитора.

Для этого Законом введен мораторий на уступку проблемных потребительских займов коллекторским агентствам, который в новом Законе о банках продлен до 1 мая 2027 года. В течение этого периода банки и микрофинансовые организации обязаны использовать все предусмотренные законодательством механизмы урегулирования задолженности, включая реструктуризацию, изменение графика платежей, предоставление отсрочек, снижение долговой нагрузки и иные меры, направленные на восстановление платежеспособности заемщика.

Одновременно изменена роль коллекторских агентств. Если ранее их деятельность была сосредоточена преимущественно на взыскании задолженности, то теперь на них распространяются обязанности по урегулированию приобретенной задолженности, аналогичные требованиям, установленным для банков и микрофинансовых организаций. Коллекторские агентства обязаны рассматривать обращения заемщиков, предлагать варианты реструктуризации, предоставлять отсрочки, изменять графики погашения, списывать штрафы и пени, а при наличии оснований – осуществлять частичное или полное прощение задолженности.

После введения моратория количество проблемных заемщиков, находящихся у коллекторских агентств, сократилось на 61% - с 877 тыс. до 341 тыс. человек. При этом основная работа по урегулированию задолженности осуществляется непосредственно банками и микрофинансовыми организациями. Только в 2025 году финансовыми организациями урегулирована задолженность на сумму 814,3 млрд теңге, из которых 740,4 млрд теңге приходится на реструктуризацию задолженности и 73,8 млрд теңге – на полное или частичное списание долгов. Дополнительно задолженность более 142,5 тыс. социально уязвимых граждан была урегулирована посредством полного списания обязательств.

Ранее права должников при передаче долга коллекторам разъяснили казахстанцам.

Напомним, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана одобрило пакет нормативных актов, который запускает новую систему риск-ориентированного поведенческого надзора и защиты прав потребителей финансовых услуг.