Новая система защиты потребителей финансовых услуг  вводится в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана одобрило пакет нормативных актов, который запускает новую систему риск-ориентированного поведенческого надзора и защиты прав потребителей финансовых услуг, передает Kazinform.

Как сообщили в АРРФР, новые правила предусматривают переход от контроля только за соблюдением законодательства к оценке того, насколько финансовые продукты безопасны и подходят потребителям.

Теперь финансовые организации будут обязаны учитывать интересы клиентов на всех этапах жизненного цикла продукта — от разработки и выхода на рынок до сопровождения, изменения условий и прекращения предоставления.

В рамках новой модели банки, микрофинансовые и страховые организации, а также отдельные участники рынка ценных бумаг должны будут оценивать целевую аудиторию продукта, его стоимость, возможные риски и соответствие финансовым возможностям потребителей.

Кроме того, вводятся единые требования к рекламе и продаже финансовых услуг. Организации обязаны предоставлять клиентам полную и достоверную информацию об условиях, стоимости, преимуществах и возможных рисках продукта.

Новая система направлена на предотвращение случаев продажи гражданам неподходящих финансовых продуктов и формирование модели ответственного поведения участников финансового рынка.

Как сообщалось ранее, лицензирование МФО полностью переведут на портал цифрового Правительства.