Лицензирование МФО полностью переведут на портал цифрового Правительства

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в Правила лицензирования микрофинансовой деятельности. Соответствующее постановление вступает в силу с 31 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поправки направлены на цифровизацию процесса оказания государственной услуги и совершенствование процедур лицензирования.

Согласно документу, государственная услуга по всем подвидам лицензирования будет предоставляться через веб-портал цифрового Правительства. Также в автоматическом режиме будет обновляться информация о стадии оказания услуги в цифровой системе мониторинга государственных услуг.

Кроме того, услугодатель сможет получать необходимые сведения из государственных цифровых систем без участия заявителя. Речь идет, в частности, о данных, удостоверяющих личность резидента Казахстана, информации об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, а также сведениях о государственной регистрации юридического лица.

Изменения затронули и перечень документов, необходимых для получения лицензии. Обновлены требования к подтверждению оплаты минимального размера уставного капитала, сведениям о крупных участниках, руководящем составе организации, финансовой отчетности и другим документам. Для отдельных категорий заявителей предусмотрены особенности представления информации, в том числе в отношении иностранных граждан и юридических лиц.

При этом размеры лицензионных сборов остались прежними: за выдачу лицензии — 30 МРП, за ее переоформление — 10% от ставки за выдачу лицензии, за выдачу дубликата — 100% от указанной ставки.

Также аналогичные изменения внесены в Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств. В документе термин «электронное правительство» заменен на «цифровое правительство», а понятие «информационные системы» — на «цифровые системы».

Постановление вводится в действие с 31 июля.

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