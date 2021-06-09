Роль АНК для руководства страны отметил госсекретарь РК
«Свидетельством того, какое значение придает руководство страны вопросам укрепления единства народа стала передача права возлагать Ассамблее народа Казахстана от Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева Президенту Касым-Жомарту Токаеву. АНК должна стоять рядом с действующим Президентом как опора. С другой стороны, Глава государства тоже опирается на Ассамблею, то есть, все вопросы должны быть в одних руках», - рассказал в ходе расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана.
Также государственный секретарь отметил заслугу Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении АНК.
«В ответ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев как новый председатель АНК обратился с просьбой к Елбасы принять наше общее предложение стать почетным председателем Ассамблеи в силу исторической заслуги Елбасы перед нашим народом и нашим государством. Это предложение было единогласно поддержано всеми членами и участниками 29-сессии Ассамблеи народа Казахстана. Для Казахстана и Ассамблеи этот человек означает стратегическую преемственность, консолидацию политических ресурсов в руках Главы государства, активизацию Ассамблеи и ее включенность в реальную политику - новый пласт задач как для Ассамблеи, так и для этнокультурных объединений», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.
Напомним, в столице проходит расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана.