Роль АНК для руководства страны отметил госсекретарь РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана должна стоять рядом с действующим Президентом как опора. Об этом заявил Государственный секретарь РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Свидетельством того, какое значение придает руководство страны вопросам укрепления единства народа стала передача права возлагать Ассамблее народа Казахстана от Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева Президенту Касым-Жомарту Токаеву. АНК должна стоять рядом с действующим Президентом как опора. С другой стороны, Глава государства тоже опирается на Ассамблею, то есть, все вопросы должны быть в одних руках», - рассказал в ходе расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Также государственный секретарь отметил заслугу Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении АНК.

«В ответ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев как новый председатель АНК обратился с просьбой к Елбасы принять наше общее предложение стать почетным председателем Ассамблеи в силу исторической заслуги Елбасы перед нашим народом и нашим государством. Это предложение было единогласно поддержано всеми членами и участниками 29-сессии Ассамблеи народа Казахстана. Для Казахстана и Ассамблеи этот человек означает стратегическую преемственность, консолидацию политических ресурсов в руках Главы государства, активизацию Ассамблеи и ее включенность в реальную политику - новый пласт задач как для Ассамблеи, так и для этнокультурных объединений», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Напомним, в столице проходит расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана.



