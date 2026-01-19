Родители выступили против сноса старой школы в Атырау

Здание школы, рассчитанное на 1200 ученических мест, было введено в эксплуатацию в 2002 году. В 2021 году в школе произошла протечка кровли, что вызвало серьезную обеспокоенность у педагогического коллектива, учащихся и их родителей. В 2022 году учебное заведение было закрыто, после чего было принято решение организовать образовательный процесс для учеников в других школах города.

В декабре 2023 года ТОО «ZIGMUND» провело оценку технического состояния здания. По итогам обследования объект был признан находящимся в предаварийном состоянии. Однако на сегодняшний день срок действия данного экспертного заключения уже истек.

Позднее, по заказу Управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области, ТОО «TALAP Engineering» провело повторное техническое обследование здания. Согласно результатам исследования, показатель физического износа объекта составил 71,0 процента, а уровень морального износа — 83,6 процента. Восстановление либо реконструкция здания были признаны экономически нецелесообразными.

— Мы не уверены, что школа действительно находится в аварийном состоянии. Мы считаем, что в отношении здания не было проведено полноценное инструментальное обследование. Если бы ремонт кровли был выполнен своевременно, до такой ситуации дело бы не дошло. Снос учебного заведения, где обучаются дети, по нашему мнению, должен рассматриваться как крайняя мера.

Кроме того, родителей волнует вопрос вместимости будущей школы. Ранее сообщалось, что на месте школы, рассчитанной на 1200 учеников, планируется строительство новой школы на 600 мест. В настоящее время распространяется информация о планах возведения «Комфортной школы» вместимостью 1500 мест. При этом конкретные основания и причины таких изменений общественности разъяснены не были.

— После того, как полностью закрыть школу оказалось невозможным, началось целенаправленное ухудшение ее состояния и фактическое разрушение здания. Классы гуманитарного и естественно-научного направлений были объединены, в результате чего учащиеся лишились возможности получать профильное образование и полноценно готовиться к ЕНТ, — говорит родительница Бакытгуль Мамбетова.

В настоящее время областное Управление строительства, архитектуры и градостроительства ведет работы по разработке проектно-сметной документации для строительства новой школы, рассчитанной на 1500 ученических мест. В рамках реализации данного проекта предусмотрен снос существующего здания.

— Родителей и детей ввели в заблуждение и фактически вынудили перейти в частную школу «Binom», а теперь тем, кто хочет вернуться, отказывают. Кто дал право решать судьбы детей так, словно они являются чьей-то частной собственностью? Как Управление образования может так свободно распоряжаться школой и судьбами учащихся, игнорируя тот факт, что за этим стоят живые люди и их будущее? — заявила Бакытгуль Мамбетова.

Школа расположена в центральной части города, в непосредственной близости от реки Урал. Рядом находятся несколько парковых зон. Коммерческая привлекательность данного земельного участка хорошо известна. Именно поэтому родители до сих пор выражают обеспокоенность возможной передачей территории школы в частную собственность.

В ответ на эти опасения представители местных исполнительных органов заверили, что образовательное учреждение будет снесено, а на его месте планируется строительство новой школы.

— Поскольку школа длительное время не функционирует, высказывались предположения о том, что на ее месте может появиться жилой комплекс. Это не соответствует действительности. Земельный участок не будет использоваться для иных целей. Существующее здание будет демонтировано, а на его месте будет построена новая школа. В настоящее время проект находится в стадии разработки, так как специалисты выдали официальное заключение о необходимости сноса здания. Вблизи школы № 30, в районе парка «Женис», была открыта школа «Жайык Binom». Родители, руководствуясь собственным выбором, переводят туда своих детей. Школа № 30 сохранит статус государственного учебного заведения. После завершения строительства нового здания педагогический коллектив и учащиеся вернутся в обновленную школу, — сообщил заместитель акима Атырауской области Дарын Шамуратов.

