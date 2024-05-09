«Род Нурмагамбетовых сполна оплатил своей Родине» - потомки делятся воспоминаниями о своем деде

В эти майские дни в семье Келдена Нурмагамбетова – жителя города Акколь Акмолинской области - особые праздничные и памятные дни. Впрочем, как и у всех, кому дорога Великая Победа. Келден Толегенович- внук первого министра обороны Республики Казахстан Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова. С подполковником запаса министерства обороны Казахстана и его супругой Жанной мы встретились в День защитника Отечества у памятника легендарному военачальнику в Акколе, где проходила церемония возложения цветов сотрудниками Республиканского центра космической связи. О том, каким был в жизни их легендарный дед, они рассказали в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

-Келден Толегенович, как Вы приходитесь родственником Сагадату Кожахметовичу?

-Я внук Сагита Нурмагамбетова, старшего брата Сагадат ата. Братья Сагит и Сагадат рано лишились родителей, и старший брат стал для младшего братишки вместо отца. У моего деда Сагита было два сына - Кенес и Толеген, я сын Толегена. У деда Сагадата - были сын Талгат и дочь Айсулу. К сожалению, мой дядя - Талгат Сагадатович, генерал-майор медицинской службы умер в 2020 году, в возрасте 67 лет… Моего отца Толегена и дяди Кенеса тоже нет уже в живых.

Сагадат Кожахметович прожил яркую, героическую жизнь, умер в возрасте 89 лет, в 2013 году. Через год, в год 90-летия со дня рождения генерала Нурмагамбетова в нашем тогда еще поселке Акколь его внук, сын Айсулу Сагадатовны на свои средства установил бюст своего деда на родине.

На сегодняшний день прямых потомков Сагадат ата представляют дочь Айсулу, медик, которая живет в Алматы, дети и внуки Талгата Сагадатовича и моя семья, внука Сагита Нурмагамбетова. Более века с гордостью и трепетом мы носим фамилию Нурмагамбетовых.

Фото: Фото семейный архив Нурмагамбетовых

Фото: Фото семейный архив Нурмагамбетовых

Фото: Фото семейный архив Нурмагамбетовых

Фото: Фото семейный архив Нурмагамбетовых

-В этом году исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии, первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова. В канун Дня защитника Отечества Главой государства были утверждены именные ордена «Айбын», первой степени которой было присвоено имя Нурмагамбетова. Как Вы отнеслись к этой новости?

-Конечно, считаю, очень правильным это решение руководства страны сделать именными орден «Айбын». Теперь эта высшая награда за боевые заслуги получила три степени имен героев нашего народа и страны – Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева степеням. Полностью согласен с депутатами Парламента, которые рассказали соотечественникам об этой патриотической инициативе.

Фото: Фото Сара Кабикызы

Фото: Фото Сара Кабикызы

-Каким был Сагадат Кожахметович в жизни, быту, чему главному учил вас, младшее поколение?

-Сагадат ата очень любил приезжать на родину, в свое родное село - «Трудовое», сейчас это поселок «Енбек», что в 20 км от нашего районного центра Акколь. Всегда останавливался у нас дома, в Акколе.

Он был до последнего дня достаточно строгим и требовательным. Всегда собран, аккуратен, сдержан. Мне, как офицеру, давал отцовские наставления, главным из которых было – честно и самоотверженно служить Родине, раз дал клятву. О его подвигах знают все казахстанцы. Ушел на войну в 18 лет, с 19 лет на фронте, в 20 лет, представьте, командовал полком - а это две тысячи солдат и офицеров! Воевал до конца войны, освобождал Краснодарский край, Украину Молдавию, Западную Белоруссию. За героизм и отвагу при освобождении Польши от фашистов был удостоен звания Героя Советского Союза. Всю жизнь посвятил служению родному Казахстану, прошел все военные полигоны страны, стал основателем армии независимого Казахстана. Неслучайно первая звезда «Халық Кахарманы» была присвоена нашему деду.

Фото: Фото семейный архив Нурмагамбетовых

Я хорошо запомнил, как он не раз говорил: «Біз Отанымызға бәрін бердік», «Наш род Нурмагамбетовых оплатил Родине сполна». В этих словах слышался не только отчет о прожитой жизни, но и трагическая нота... Да, старший брат Сагит, который воспитал его, пропал без вести на фронте. А как он мечтал, чтобы брат узнал, каким воином и защитником своей страны стал его младший братишка. В Афганистане, в 1984 году погиб 19-летний племянник, мой родной брат Кенес. Сын Сагадата Кожахметовича, став генералом, тоже рано ушел из жизни. Об этом, к счастью, наш аташка не узнал. То есть почти вся мужская половина рода Нурмагамбетовых посвятила себя защите Родины. Полностью, до конца. Я понял, что именно это он имел в виду. Что Нурмагамбетовы всегда были готовы отдать жизнь за свой народ.

Что касается бытовых моментов, то лучше об этом, наверное, расскажет сноха, моя супруга Жанна.

-Жанна Таменовна, что больше всего запомнилось Вам в общении с Сагадатом Кожахметовичем?

-Сагадат ата был очень аккуратным в быту. Он любил диетическую пищу, больше всего крольчатину, был всегда сдержан в еде, словах. Всегда за порядок, дисциплину. У него была большая библиотека, требовал, чтобы мы обязательно читали книги. Но при этом выдавал только по одной и после прочтения требовал, чтобы обязательно пересказали, о чем в ней говорилось. Слова назидания великого Абая - были его принципом жизни, думаю. Этому учил и нас, в том числе на своем примере. Для нас, родных, он был, конечно, дедушкой, но его стать, харизма, достоинство, манера говорить и общаться, искреннее внимание даже к малышам заставляли нас безмерно уважать его, относиться как к особому Человеку, настоящему Герою.

Фото: Фото семейный архив Нурмагамбетовых

Сегодня о нашем деде напоминает все - во всех уголках страны почтили его память, в нашем родном Акколе висят баннеры с его портретом на стене дома, центральная улица города Акколя носит его имя, вот уже 10 лет в такие праздничные дни мы приходим к его памятнику. А 25 мая, в день столетия генерала армии Сагадата Нурмагамбетова в центре города, сказали, что будет установлен новый памятник нашему деду в полный рост. А это бюст перенесут в поселок «Енбек», где родился Сагадат ата.

Вы знаете, я счастлива, что попала в эту семью, с гордостью ношу фамилию Нурмагамбетовых. Сагадат Нурмагамбетов - это пример жизни, верности своей родине, своей семье не только для нас, но и для всех казахстанцев, считаю.

Фото: Фото семейный архив Нурмагамбетовых

-Спасибо вам за эти воспоминания, интересные факты из жизни легендарного воина своей страны Сагадата Нурмагамбетова. Очень важно в эти дни праздничные дни напоминать о подвиге настоящих защитников Отечества. Поздравляем всех с праздником – Днем Победы!