Роботов-собак начали продавать в Китае
Китайские технологические компании вывели на рынок бюджетные модели роботов собак, ориентированные на массового потребителя, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Yicai Global.
Стартап Vita Dynamics 23 декабря представил своего первого четвероногого робота Big Head Bobo по цене 9 988 юаней ($1421). В первый день предпродаж объем заказов превысил 10 млн юаней ($1,4 млн). В тот же день компания Dobot из Шэньчжэня начала предпродажи модели Rover X1 стоимостью 7 499 юаней ($1066).
Big Head Bobo способен сопровождать владельца на прогулках, поддерживать голосовое общение с людьми, делать фотографии и переносить легкие грузы, а Rover X1 ориентирован как на частных пользователей, так и на корпоративных клиентов.
По словам сооснователя Vita Dynamics Чжао Чжэлуня, массовое производство Big Head Bobo начнется в следующем месяце, а поставки крупными партиями ожидаются с марта. Компания оценивает точку безубыточности проекта примерно в 50 тысяч проданных устройств.
Один из менеджеров по продуктам в сфере робототехники сообщил изданию Yicai, что предыдущие попытки вывести на рынок четвероногих роботов для массового потребителя не принесли устойчивого успеха.
По его словам, проекты сталкивались либо с отсутствием практических сценариев применения, либо с проблемами в цепочках поставок, что затрудняло обеспечение стабильного и масштабируемого серийного производства.
Ранее мы писали об открытии «университета» для роботов в Китае, где гуманоидов готовят к выходу на рынок труда.