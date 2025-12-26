Роботов-собак начали продавать в Китае

Стартап Vita Dynamics 23 декабря представил своего первого четвероногого робота Big Head Bobo по цене 9 988 юаней ($1421). В первый день предпродаж объем заказов превысил 10 млн юаней ($1,4 млн). В тот же день компания Dobot из Шэньчжэня начала предпродажи модели Rover X1 стоимостью 7 499 юаней ($1066).

Big Head Bobo способен сопровождать владельца на прогулках, поддерживать голосовое общение с людьми, делать фотографии и переносить легкие грузы, а Rover X1 ориентирован как на частных пользователей, так и на корпоративных клиентов.

По словам сооснователя Vita Dynamics Чжао Чжэлуня, массовое производство Big Head Bobo начнется в следующем месяце, а поставки крупными партиями ожидаются с марта. Компания оценивает точку безубыточности проекта примерно в 50 тысяч проданных устройств.

Один из менеджеров по продуктам в сфере робототехники сообщил изданию Yicai, что предыдущие попытки вывести на рынок четвероногих роботов для массового потребителя не принесли устойчивого успеха.

По его словам, проекты сталкивались либо с отсутствием практических сценариев применения, либо с проблемами в цепочках поставок, что затрудняло обеспечение стабильного и масштабируемого серийного производства.

Ранее мы писали об открытии «университета» для роботов в Китае, где гуманоидов готовят к выходу на рынок труда.