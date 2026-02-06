Робототехника в Китае смещает фокус с механики на системы управления

Как сообщается, прогресс в области разработки нейросетевых моделей управления сейчас рассматривается отраслью как фундаментальное условие для перехода к реальному коммерческому использованию технологий.

Этот тренд подтверждает недавний кейс компании Dobot из Шэньчжэня, которая объявила о поставке третьей серийной партии полноразмерных гуманоидов Atom. Ключевой особенностью новых машин стала интеграция модели, работающей по принципу «зрение-язык-действие».

Данная архитектура позволяет роботу не просто следовать жестким программным алгоритмам, а гибко реагировать на неопределенность в условиях реальной производственной среды. В отличие от роботов предыдущих поколений, современные образцы начинают понимать амбивалентные инструкции и принимать автономные решения на основе контекста.

В компании Dobot подчеркивают, что именно навык адаптации через осознание окружающей обстановки станет отправной точкой для полноценного внедрения гуманоидов в промышленный сектор.

Согласно прогнозам Morgan Stanley, 2026 год станет периодом доминирования «интеллектуального» вектора в индустрии и на рынках капитала. Если 2024 год прошел под знаком презентации прототипов, а в 2025 году акцент был смещен на совершенствование механики и приводов, то текущий цикл окончательно закрепит приоритет программных решений над аппаратными.

