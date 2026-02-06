РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:42, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Робототехника в Китае смещает фокус с механики на системы управления

    Китайские производители антропоморфных роботов начали переориентацию стратегий развития, смещая основной акцент с совершенствования аппаратной части на создание продвинутых интеллектуальных систем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.

    Фото: SCMP

    Как сообщается, прогресс в области разработки нейросетевых моделей управления сейчас рассматривается отраслью как фундаментальное условие для перехода к реальному коммерческому использованию технологий.

    Этот тренд подтверждает недавний кейс компании Dobot из Шэньчжэня, которая объявила о поставке третьей серийной партии полноразмерных гуманоидов Atom. Ключевой особенностью новых машин стала интеграция модели, работающей по принципу «зрение-язык-действие».

    Данная архитектура позволяет роботу не просто следовать жестким программным алгоритмам, а гибко реагировать на неопределенность в условиях реальной производственной среды. В отличие от роботов предыдущих поколений, современные образцы начинают понимать амбивалентные инструкции и принимать автономные решения на основе контекста.

    В компании Dobot подчеркивают, что именно навык адаптации через осознание окружающей обстановки станет отправной точкой для полноценного внедрения гуманоидов в промышленный сектор.

    Согласно прогнозам Morgan Stanley, 2026 год станет периодом доминирования «интеллектуального» вектора в индустрии и на рынках капитала. Если 2024 год прошел под знаком презентации прототипов, а в 2025 году акцент был смещен на совершенствование механики и приводов, то текущий цикл окончательно закрепит приоритет программных решений над аппаратными.

    Ранее мы писали, что Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота.

