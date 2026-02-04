РУ
    16:34, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота

    Китайские инженеры презентовали антропоморфного робота Bolt, способного развивать скорость до 10 метров в секунду. Разработчики заявляют, что это рекордный показатель для полноразмерных гуманоидных платформ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на China Daily.

    Фото: CGTN

    Человекоподобный робот Bolt назван в честь легендарного спринтера Усэйна Болта. При росте 1,75 метра и весе 75 килограммов он спроектирован как технологическая платформа, призванная максимально приблизиться к спортивным показателям человека.

    В процессе создания инженеры добились серьезных прорывов в ключевых областях, включая системы управления движением, динамическую балансировку и высокомощные приводные механизмы. Именно эти решения позволили роботу сохранять устойчивость на высоких скоростях.

    Проект реализован консорциумом, в который вошли Чжэцзянский университет, Ханчжоуский глобальный научно-технологический инновационный центр, а также компании MirrorMe Technology и Hangzhou Kaierda Welding Robot Co.

    В 2025 году в Китае насчитывалось более 140 отечественных производителей человекоподобных роботов, выпущено более 330 моделей. Отраслевые аналитики рассматривают этот период как начало эры крупномасштабного производства человекоподобных роботов и их стремительного внедрения в различные сферы экономики.

    Ранее мы писали, что в Китае роботы начали производить детали для других роботов.

