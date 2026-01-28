Роботы в Китае начали производить детали для других роботов

Современный искусственный интеллект уже научил роботов бегать, прыгать и даже делать сальто. Однако до сих пор самые продвинутые прототипы собирали и настраивали инженеры вручную. Это делало массовое производство невозможным.

Запуск автоматизированной линии в Шанхае стал ключевым шагом, который позволил перейти от единичных лабораторных образцов к масштабному производству. Проектная мощность нового завода составляет 100 тысяч деталей в год, а в будущем ее планируют увеличить до 300 тысяч единиц.

По словам основателя компании Сунь Цзэцзю, это событие знаменует переход от эпохи ручного труда к интеллектуальному промышленному производству. Компания уже поставляет компоненты для первой в мире партии серийных роботов-гуманоидов от шанхайской фирмы AGIBOT.

Напомним, суставные модули являются важнейшей частью роботов. От их точности и стабильности зависит, насколько хорошо он будет двигаться. Сегодня на производство этих деталей приходится почти половина стоимости всего гуманоида.

Ранее мы писали, что самолеты Airbus будут собирать роботы из Китая.