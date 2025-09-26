РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:35, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Роботы, инвестиции и партнерство: «Казцинк» принял участие в Altai Invest - 2025

    Масштабное событие — Международный инвестиционный форум «Восточный Казахстан: новые горизонты роста» — стало не просто площадкой для презентации инвестиционного и экспортного потенциала региона в ключевых сферах, но и драйвером новых инвестиционных проектов, передает агентство Kazinform.

    Altai Invest - 2025 
    Фото: Казцинк

    Форум объединил представителей госорганов, компаний, отечественных и зарубежных экспертов в туризме, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других направлениях. Гости посетили выставку предприятий, обсудили новые направления для сотрудничества, а также участвовали во встречах в формате В2В и подписании меморандумов.

    Участие в важном для региона событии принял «Казцинк». Горнодобывающая и металлургическая отрасли традиционно остаются фундаментом экономики ВКО. Компания обеспечивает стабильные налоговые поступления, предоставляет рабочие места для десятков тысяч человек и формирует значительный спрос на продукцию и услуги местного бизнеса. Вокруг самой крупной организации ВКО занято порядка двухсот тысяч человек. У стенда компании гостей встречал робот, который рассказывал о самом «Казцинке» и о возможностях партнерства.

    Altai Invest - 2025 
    Фото: Казцинк

    — Мы четко понимаем: сила региона заключается не только в крупных предприятиях, — подчеркнул генеральный директор «Казцинка» Жанат Жанботин. — Важно, чтобы рядом с нами развивались новые производства, малый и средний бизнес. Для этого компания последовательно развивает партнерство, проводит открытые конкурсы, создает равные и прозрачные условия закупок. Для поддержки предпринимателей функционирует специализированный офис, где можно получить консультации по процедурам и рекомендациям о том, как стать нашим партнером. Регулярно проводятся встречи и форумы, позволяющие совместно находить новые пути сотрудничества.

    Altai Invest - 2025 
    Фото: Казцинк

     

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Инвестиции Промышленность Форум
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
