Роботы, инвестиции и партнерство: «Казцинк» принял участие в Altai Invest - 2025

Форум объединил представителей госорганов, компаний, отечественных и зарубежных экспертов в туризме, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других направлениях. Гости посетили выставку предприятий, обсудили новые направления для сотрудничества, а также участвовали во встречах в формате В2В и подписании меморандумов.

Участие в важном для региона событии принял «Казцинк». Горнодобывающая и металлургическая отрасли традиционно остаются фундаментом экономики ВКО. Компания обеспечивает стабильные налоговые поступления, предоставляет рабочие места для десятков тысяч человек и формирует значительный спрос на продукцию и услуги местного бизнеса. Вокруг самой крупной организации ВКО занято порядка двухсот тысяч человек. У стенда компании гостей встречал робот, который рассказывал о самом «Казцинке» и о возможностях партнерства.

Фото: Казцинк

— Мы четко понимаем: сила региона заключается не только в крупных предприятиях, — подчеркнул генеральный директор «Казцинка» Жанат Жанботин. — Важно, чтобы рядом с нами развивались новые производства, малый и средний бизнес. Для этого компания последовательно развивает партнерство, проводит открытые конкурсы, создает равные и прозрачные условия закупок. Для поддержки предпринимателей функционирует специализированный офис, где можно получить консультации по процедурам и рекомендациям о том, как стать нашим партнером. Регулярно проводятся встречи и форумы, позволяющие совместно находить новые пути сотрудничества.