Роботы будут следить за порядком в школах Алматы в тестовом режиме

Пилотный проект реализуется департаментом полиции города в рамках задач по защите детей, профилактике правонарушений и внедрению цифровых технологий в сферу общественной безопасности.

На первом этапе роботы проходят апробацию в одной из городских школ. По итогам тестирования специалисты оценят эффективность технологии и примут решение о возможном масштабировании проекта.

Роботизированные комплексы выполняют функции мобильного патрулирования и мониторинга. Они способны автономно передвигаться по заданным маршрутам, вести видеонаблюдение и в режиме реального времени передавать данные в централизованные системы контроля.

Применяемые технологии позволяют в автоматическом режиме выявлять потенциально опасные ситуации, включая скопления людей, агрессивное поведение, а также фиксировать признаки задымления, возгорания и иные инциденты. Кроме того, система способна распознавать лица и государственные регистрационные номерные знаки транспортных средств, а также анализировать поведенческие сценарии.

Отдельное внимание уделено возможностям оперативного реагирования: при выявлении нештатной ситуации информация автоматически направляется в соответствующие службы для принятия мер.

