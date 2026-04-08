    03:17, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Роботы будут следить за порядком в школах Алматы в тестовом режиме

    Полиция Алматы приступила к апробации современных роботизированных комплексов для повышения безопасности в школах, передает агентство Kazinform.

    Фото: ДП Алматы

    Пилотный проект реализуется департаментом полиции города в рамках задач по защите детей, профилактике правонарушений и внедрению цифровых технологий в сферу общественной безопасности.

    На первом этапе роботы проходят апробацию в одной из городских школ. По итогам тестирования специалисты оценят эффективность технологии и примут решение о возможном масштабировании проекта.

    Роботизированные комплексы выполняют функции мобильного патрулирования и мониторинга. Они способны автономно передвигаться по заданным маршрутам, вести видеонаблюдение и в режиме реального времени передавать данные в централизованные системы контроля.

    Применяемые технологии позволяют в автоматическом режиме выявлять потенциально опасные ситуации, включая скопления людей, агрессивное поведение, а также фиксировать признаки задымления, возгорания и иные инциденты. Кроме того, система способна распознавать лица и государственные регистрационные номерные знаки транспортных средств, а также анализировать поведенческие сценарии.

    Отдельное внимание уделено возможностям оперативного реагирования: при выявлении нештатной ситуации информация автоматически направляется в соответствующие службы для принятия мер.

    Ранее сообщалось, что робот-гуманоид и электронная собака проверили безопасность школ в Актобе. 

    Также МЧС Казахстана представило робота-пожарного. 

    Еламан Турысбеков
