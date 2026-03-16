    20:10, 15 Март 2026 | GMT +5

    Робота-пожарного представило МЧС Казахстана

    Робот, оснащённый дистанционным управлением и гусеничным ходом, передает агентство Kazinform.

    Фото: МЧС РК

    Уникальную разработку в области пожарной безопасности – робота-пожарного МЧС Казахстана – показали на масштабном онлайн-марафоне «Референдум-2026». 

    Робот разработан совместными усилиями специалистов завода в Петропавловске и департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области. Этот высокотехнологичный аппарат предназначен для тушения пожаров в сложных условиях, таких как на опасных производственных объектах, где традиционные методы могут быть опасными для жизни спасателей.

    Фото: МЧС РК

    Заместитель оперативного дежурного управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО, капитан гражданской защиты Жанат Капаров рассказал об уникальности роботизированной установки и её роли в повышении безопасности на местах ЧС.

    Фото: МЧС РК

    Он отметил, что робот предназначен для минимизации рисков для жизни спасателей, что особенно важно при ликвидации крупных и опасных пожаров. Капаров подчеркнул, что использование таких роботов позволит значительно повысить эффективность спасательных операций, уменьшив затраты времени и ресурсы, а также снизив вероятность человеческих потерь.

    В МЧС отметили, что эта инновационная разработка является важным шагом в области технологических достижений Казахстана и символизирует стремление к улучшению условий безопасности, как для спасателей, так и для граждан.

    Ранее сообщалось, что робот-гуманоид и электронная собака проверили безопасность школ в Актобе.

    Гульжан Тасмаганбетова
