Робота-пожарного представило МЧС Казахстана

Уникальную разработку в области пожарной безопасности – робота-пожарного МЧС Казахстана – показали на масштабном онлайн-марафоне «Референдум-2026».

Робот разработан совместными усилиями специалистов завода в Петропавловске и департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области. Этот высокотехнологичный аппарат предназначен для тушения пожаров в сложных условиях, таких как на опасных производственных объектах, где традиционные методы могут быть опасными для жизни спасателей.

Фото: МЧС РК

Заместитель оперативного дежурного управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО, капитан гражданской защиты Жанат Капаров рассказал об уникальности роботизированной установки и её роли в повышении безопасности на местах ЧС.

Он отметил, что робот предназначен для минимизации рисков для жизни спасателей, что особенно важно при ликвидации крупных и опасных пожаров. Капаров подчеркнул, что использование таких роботов позволит значительно повысить эффективность спасательных операций, уменьшив затраты времени и ресурсы, а также снизив вероятность человеческих потерь.

В МЧС отметили, что эта инновационная разработка является важным шагом в области технологических достижений Казахстана и символизирует стремление к улучшению условий безопасности, как для спасателей, так и для граждан.

