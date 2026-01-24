РУ
    04:43, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Робот-судебный исполнитель сэкономил 140 млн тенге жителям Жамбылской области

    Автоматизированная система взыскания мелких долгов позволила жителям региона избежать расходов на услуги частных судебных исполнителей и ускорить исполнение решений суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Робот-судебный исполнитель сэкономил 140 млн тенге жителям Жамбылской области
    Фото: Gov.kz

    В 2025 году в Жамбылской области в автоматическом режиме было завершено 27 974 исполнительных производства. Речь идет о делах по взысканию сумм в пользу государства в размере менее 20 МРП, которые исполняются без участия частных судебных исполнителей.

    Система, известная как «Робот-судебный исполнитель», самостоятельно уведомляет должника, накладывает арест на банковские счета и, при наличии средств, автоматически производит взыскание. В результате ее работы в бюджет было взыскано 562 млн тенге.

    В Департаменте юстиции отмечают, что главное преимущество такого механизма — финансовая выгода для самих граждан. По подсчетам специалистов, жители области сэкономили 140,6 млн тенге, которые в обычной ситуации пришлось бы заплатить частным судебным исполнителям в качестве вознаграждения.

    Как отмечают в ведомстве, автоматизация позволяет не только снизить финансовую нагрузку на население, но и сократить сроки исполнения решений, избавив граждан от лишней бумажной волокиты.

    Ранее мы рассказывали, что робот-судебный исполнитель сэкономил казахстанцам более 1,2 млрд тенге.

    Теги:
    Судебные исполнители Цифровой Казахстан Жамбылская область Роботы Должники
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
