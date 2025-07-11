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    18:36, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Робот-судебный исполнитель сэкономил казахстанцам более 1,2 млрд тенге

    В августе прошлого года был анонсирован запуск Робота «Цифрового судебного исполнителя», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    робот сот
    فوتو: Freepik, AI

    — Одним из ключевых социальных эффектов проекта стало сокращение финансовой нагрузки на граждан. Если ранее при привлечении частного судебного исполнителя должнику приходилось дополнительно выплачивать до 25% от суммы долга в виде комиссии, то теперь, благодаря автоматизации процесса, эти расходы исключены. С момента запуска Робота судебного исполнителя граждане уже сэкономили более 1,2 миллиарда тенге, — сообщил на брифинге СЦК официальный представитель МЮ РК Талгат Уали.

    Также он отметил, что планируется расширить сумму взыскания через Робота с 20 до 40 МРП, что позволит увеличить экономию гражданам собственных средств. Соответствующие поправки находятся на рассмотрении Парламента Республики Казахстан.

    Ранее, мы писали, что более 180 тысяч казахстанцев воспользовались онлайн-нотариатом.

    Теги:
    Суды Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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