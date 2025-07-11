Более 180 тысяч казахстанцев воспользовались онлайн-нотариатом — Минюст

Для обеспечения безопасности и юридической значимости услуги применяются биометрическая идентификация личности и видеофиксация взаимодействия с нотариусом, что позволяет свести к минимуму риски возникновения спорных ситуаций.

— С момента запуска услугой воспользовались более 180 тысяч граждан, оформлено более 113 тыс. цифровых доверенностей и порядка 58 тыс. согласий супругов, также более 12 тыс. граждане направили заявления об отсутствии брака. Хотелось бы отметить, что по проекту мы получаем исключительно положительные отзывы от услугополучателей, что свидетельствует о высоком качестве продукта. Таким образом, проект «Цифровой нотариат» делает нотариальные услуги доступнее, безопаснее и эффективнее, отвечая современным требованиям граждан и цифровой эпохи, — сообщил на брифинге СЦК официальный представитель МЮ РК Талгат Уали.

Ранее мы писали, что Казахстан вошел в топ-10 в мире по уровню развития цифровых услуг.