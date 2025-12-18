Roblox не планируют блокировать в Казахстане

— По Roblox мы не обращались ни в App Store, ни в Google Play. Мы на данном этапе вообще вопрос по ограничению доступа и по блокировке в Roblox не рассматриваем. Более того, забегая вперед, по ограничению пользователей до 16 лет регистрироваться на онлайн-платформах. Согласно законодательству, Roblox не является онлайн-платформой. То есть, даже если эти нормы будут приняты, это никак на данном этапе Roblox не затронет, — сказал вице-министр на брифинге в Сенате.

Он также отметил, что в Министерство не поступало обращений от родительской общественности с жалобами на эту платформу.

Ранее мы писали о том, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал игровую онлайн-платформу Roblox в России. Решение принято в связи с распространением через популярный у детей сервис «экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ».