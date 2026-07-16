Ризабек Айтмухан снялся с турнира в Будапеште из-за травмы

В Будапеште (Венгрия) продолжается рейтинговый турнир по видам борьбы. Во второй день до финального блока дошли четыре представителя сборной Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

В вольной борьбе в финал вышел Едыге Касымбек (до 125 кг). Его соперником в решающей схватке станет Камиль Томаш Косьчолек (Польша).

За бронзовую награды сегодня, 16 июля, поборются Шамсат Таир, Нурдаулет Куанышбай (до 79 кг), а также Зейнеп Баянова (до 50 кг).

В весе до 97 килограммов Ризабек Айтмухан дошел до полуфинала, однако на ковер не вышел. Причиной тому стала травма. Вольник также не примет участие в схватке за бронзу.

Ранее шесть медалей выиграли казахстанские борцы-вольники на турнире в Венгрии.