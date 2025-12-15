Ризабек Айтмухан объяснил поражение призеру Олимпиады в России

На Играх исламской солидарности, прошедших в ноябре в Саудовской Аравии, Ризабек Айтмухан в соревнованиях борцов вольного стиля в весе до 97 кг в четвертьфинале победил Магомедова. Однако спустя около месяца в декабре на турнире PWL в России победу праздновал уже Магомедхан со счетом 4:6.

После схватки Ризабек признался, что одержать вторую подряд победу над Магомедханом помешал ряд факторов.

— Недавно побеждал его на Исламиаде. Что здесь произошло? Я не знаю. Спорт такая вещь — сегодня ты выигрываешь, завтра проигрываешь. Это поражение меня не расстраивает. Если честно, приехал сюда (на PWL), чтобы набраться опыта, я думаю, что это поражение только во благо. Если сегодня не смог порадовать своих болельщиков, в следующий раз постараюсь обрадовать. И, конечно, к этому часовому поясу (разница между Казахстаном и Южно-Сахалинском + 6 часов. — прим. авт.) до сих пор не привык, очень тяжело было бороться, мышцы не слушались, — сказал Ризабек Айтмухан после схватки в интервью Instagram-аккаунту v_abdusalamov.

Примечательно, что у Ризабека в далеком Южно-Сахалинске были персональные болельщики, они пришли поддержать его с флагом Казахстана.

— Видел флаг казахстанский, его принесли наши друзья, спасибо, что пришли поддержать, я это ценю. Но сегодня победа не на моей стороне. Но мы не расстраиваемся. Я хочу выиграть у него (Магомедова — прим. авт.) в будущем, и мы это сделаем, — сказал Ризабек Айтмухан.

