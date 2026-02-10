Рост рисков предложения: что ожидать от цен на нефть в 2026 году

По словам руководителя исследований нефтяных рынков аналитической и рейтинговой компании S&P Global Джима Беркхарда, текущая ситуация отличается от предыдущих циклов необычно высоким масштабом потенциальных перебоев в поставках углеводородного сырья.

Фото: spglobal.com

— На нефтяном рынке всегда присутствуют риски. Однако сейчас его отличает чрезвычайно высокий уровень неопределенности, прежде всего, со стороны предложения, — отметил эксперт, выступая на Лондонском энергетическом форуме в понедельник.

Предложение под давлением: ключевые источники рисков

По оценке S&P Global, в базовом сценарии мировое предложение нефти в текущем году продолжит расти как со стороны стран ОПЕК+, так и вне картеля. В этом случае рынок вновь может столкнуться с профицитом аналогично прошлому году, когда цены снизились примерно на 14%.

Одним из ключевых факторов неопределенности Беркхард назвал Иран. Базовый сценарий S&P Global не предполагает устойчивых перебоев в поставках иранской нефти. Однако в последние месяцы экспорт страны временно снижался: в январе до 1,1 млн баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем около 1,6 млн.

— Мы уже наблюдали подобные просадки в Иране ранее, поэтому не рассматриваем их как устойчивый тренд. Тем не менее, вероятность серьезной эскалации, способной повлиять на поставки, безусловно, существует, — отметил он, имея в виду заявления президента США о концентрации американских военно-морских сил у берегов Ирана.

Еще одним фактором остается Венесуэла, где потенциальные колебания добычи могут составить несколько сотен тысяч баррелей в сутки.

Что касается России, Беркхард подчеркнул, что в настоящее время ее морской экспорт остается в диапазоне последних двух лет — около 3,5 млн баррелей в сутки.

— Пока мы не фиксируем существенных отклонений. Однако новые санкционные меры ЕС, Великобритании и США потенциально способны начать оказывать влияние. В статистике уже появляются первые признаки такой возможности, но говорить о масштабных изменениях пока преждевременно, — отметил эксперт.

Фактор Трампа и крупных производителей

Отдельное внимание аналитики S&P Global уделяют внутриполитической динамике в США. По словам Беркхарда, президент Трамп рассматривает снижение цен на бензин как один из приоритетов экономической повестки.

— Он исходит из того, что низкие цены на бензин могут способствовать сохранению контроля Республиканской партии над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Трамп одержал победу на выборах, в том числе, пообещав снизить инфляцию, — отметил эксперт.

С другой стороны, США, Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ в совокупности обеспечивают около половины мировой добычи нефти. При этом их стратегические интересы выходят за рамки нефтяного сектора, что может косвенно влиять на решения по объемам производства.

— Геополитические и экономические интересы за пределами нефтяного рынка могут отражаться на решениях о добыче и, соответственно, на объемах предложения, — подчеркнул Беркхард.

Китайский фактор: где сосредоточен профицит

Отдельным элементом текущей ситуации остается активное наращивание нефтяных запасов Китаем. В четвертом квартале прошлого года КНР увеличивала резервы темпом около 1,2 млн баррелей в сутки — суммарно более 100 млн баррелей за квартал.

Формально это не является спросом в традиционном понимании, поскольку нефть не перерабатывается, однако создает эффект дополнительного потребления.

— Если возникает вопрос, где находится тот профицит, о котором говорят участники рынка, то значительная его часть сосредоточена в китайских хранилищах, — пояснил эксперт.

В среднем в 2026–2027 годах S&P Global закладывает в прогноз около 400 тыс. баррелей в сутки дополнительного прироста запасов в Китае, однако фактические темпы могут варьироваться.

Цены: базовый сценарий и альтернативы

Согласно базовому сценарию S&P Global, при отсутствии серьезных перебоев в поставках из Ирана или России в 2026 году цены останутся под давлением из-за превышения предложения над спросом. Восстановление возможно в 2027 году.

— При отсутствии перебоев в российских или иранских поставках мы ожидаем снижения цен в 2026 году, прежде чем начнется восстановление. Однако основное внимание следует уделять динамике предложения — именно здесь будут происходить ключевые события, — подчеркнул Беркхард.

В случае серьезного сбоя поставок аналитики допускают краткосрочный рост цен в среднем до 80 долларов за баррель в течение месяца или немного выше.

Ранее Казахстан и еще семь стран ОПЕК+ сохранили объемы добычи нефти без изменений до весны.